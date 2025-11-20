Весь Киев сегодня на полчаса останется без света: график для всех групп

Согласно приказу НЭК "Укрэнерго", отключения будут продолжаться в течение суток - с 00:00 до 23:59. В среднем киевляне и гости столицы будут оставаться без света от 14 до 15 часов в сутки в соответствии с графиками.

Отдельно 20 ноября в Киеве состоится полное обесточивание города. По данным ДТЭК, отключение света во всех районах столицы продлится с 13:30 до 14:00.



График отключения света в Киеве 20 ноября (инфографика: ДТЭК)



В компании призвали жителей рационально потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений.