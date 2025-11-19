Ще жорсткіші відключення: в "Укренерго" оприлюднили графіки на 20 листопада

В Україні 20 листопада продовжать діяти графіки відключення електроенергії. При цьому вони значно посиляться - одночасно будуть вимикати від 2,5 до 4 черг побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК " Укренерго ".

Зазначається, що вимикати світло будуть в усіх регіонах України. Причиною вимкнень назвали наслідки російських ракетних терактів 19 листопада та попередніх, спрямованих проти української енергетики.

Вимикати 20 листопада будуть від 2,5 до 4 черг одночасно. Вимкнення будуть діяти з 00:00 до 23:59 - протягом усієї доби. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для побутових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - сказано у повідомленні.