РФ вдарила по енергетиці семи областей, обстріляно ремонтну бригаду, - Міненерго

Україна, Середа 19 листопада 2025 10:28
UA EN RU
РФ вдарила по енергетиці семи областей, обстріляно ремонтну бригаду, - Міненерго Ілюстративне фото: РФ вдарила по енергетиці семи областей (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Росія вчергове здійснила масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України. Ворог бив відразу по декількох областям країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики.

Під атаками опинилися об’єкти в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях, повідомило Міністерство енергетики. У всіх постраждалих регіонах тривають аварійні та відновлювальні роботи.

За даними Міненерго, для стабілізації енергосистеми в окремих областях довелося застосувати аварійні відключення. Наразі їх замінено на погодинні графіки, які діють у всіх регіонах країни. Також у більшості областей залишаються чинними обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу. Оновлені графіки відключень споживачам радять перевіряти на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

Під час відновлювальних робіт на Дніпропетровщині одна з ремонтних бригад потрапила під російський обстріл. Четверо енергетиків отримали поранення і перебувають у лікарні.

Міненерго закликає українців раціонально споживати електроенергію, особливо у пікові години – вранці та ввечері, щоб допомогти знизити навантаження на енергосистему.

Оновлено о 10:40

За даними ДТЕК, ворог вдарив по території одного з підрозділів коипанії. Внаслідок удару постраждала бригада, яка саме знаходилась на об’єкті.

"Один енергетик у тяжкому стані, ще четверо – з контузіями та уламковими пораненнями. Усі отримують необхідну медичну допомогу. Зробимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення колег," - сказано у повідомленні.

Обстріл 19 листопада

Росія вночі завдала по Україні комбінованого удару, використавши ударні безпілотники, гіперзвукові ракети "Кинджал" та інші типи ракетного озброєння.

На тлі масштабної атаки Польща підняла в повітря союзну авіацію у відповідь на удари РФ по західних областях України. Військові повідомили про зліт винищувачів та літака дальнього радіолокаційного виявлення.

Відомо, що російські війська цієї ночі масовано атакували Харків дронами-камікадзе "Герань-2". Постраждали щонайменше 36 людей, серед яких двоє дітей.

Під комбінований обстріл також потрапили Львів і Тернопіль.

Наразі відомо, що у Тернополі ворог поцілив у багатоповерхівку, там загинули 9 людей. Ще понад 20 - поранені.

