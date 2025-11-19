РФ вдарила по енергетиці семи областей, обстріляно ремонтну бригаду, - Міненерго

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики.

Під атаками опинилися об’єкти в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях, повідомило Міністерство енергетики. У всіх постраждалих регіонах тривають аварійні та відновлювальні роботи.

За даними Міненерго, для стабілізації енергосистеми в окремих областях довелося застосувати аварійні відключення. Наразі їх замінено на погодинні графіки, які діють у всіх регіонах країни. Також у більшості областей залишаються чинними обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу. Оновлені графіки відключень споживачам радять перевіряти на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

Під час відновлювальних робіт на Дніпропетровщині одна з ремонтних бригад потрапила під російський обстріл. Четверо енергетиків отримали поранення і перебувають у лікарні.

Міненерго закликає українців раціонально споживати електроенергію, особливо у пікові години – вранці та ввечері, щоб допомогти знизити навантаження на енергосистему.

Оновлено о 10:40

За даними ДТЕК, ворог вдарив по території одного з підрозділів коипанії. Внаслідок удару постраждала бригада, яка саме знаходилась на об’єкті.

"Один енергетик у тяжкому стані, ще четверо – з контузіями та уламковими пораненнями. Усі отримують необхідну медичну допомогу. Зробимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення колег," - сказано у повідомленні.