Весь Київ сьогодні на півгодини залишиться без світла: графік для всіх груп

У четвер, 20 листопада, у Києві діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії . Також сьогодні на 30 хвилин все місто залишиться без світла.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані ДТЕК .

Згідно з наказом НЕК "Укренерго", відключення триватимуть протягом доби - з 00:00 до 23:59. У середньому кияни й гості столиці залишатимуться без світла від 14 до 15 годин за добу відповідно до графіків.

Окремо 20 листопада в Києві відбудеться повне знеструмлення міста. За даними ДТЕК, відключення світла у всіх районах столиці триватиме з 13:30 до 14:00.



Графік відключення світла у Києві 20 листопада (інфографіка: ДТЕК)



У компанії закликали мешканців раціонально споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень.