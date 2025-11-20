ua en ru
Весь Київ сьогодні на півгодини залишиться без світла: графік для всіх груп

Четвер 20 листопада 2025 09:55
Весь Київ сьогодні на півгодини залишиться без світла: графік для всіх груп Фото: Блекаут у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У четвер, 20 листопада, у Києві діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Також сьогодні на 30 хвилин все місто залишиться без світла.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані ДТЕК.

Згідно з наказом НЕК "Укренерго", відключення триватимуть протягом доби - з 00:00 до 23:59. У середньому кияни й гості столиці залишатимуться без світла від 14 до 15 годин за добу відповідно до графіків.

Окремо 20 листопада в Києві відбудеться повне знеструмлення міста. За даними ДТЕК, відключення світла у всіх районах столиці триватиме з 13:30 до 14:00.

Весь Київ сьогодні на півгодини залишиться без світла: графік для всіх груп
Графік відключення світла у Києві 20 листопада (інфографіка: ДТЕК)

У компанії закликали мешканців раціонально споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень.

Відключення світла 20 листопада

Нагадаємо, через наслідки масованих російських атак по енергетиці по всій Україні вводять графіки відключення світла. У четвер, 20 листопада, одночасно вимикатимуть від 2,5 до 4 черг побутових споживачів. Обмеження діятимуть цілодобово. "Укренерго" попереджає, що час і масштаб вимкнень можуть змінюватися, та просить українців стежити за оновленнями й економно користуватися електроенергією.

Обмеження електропостачання в Україні посилили після масованої атаки російських військ у ніч проти 19 листопада. За даними Міненерго, обстрілами пошкоджено енергооб’єкти в семи областях.

В "Укренерго" попередили: якщо вдарять сильні морози, відключення світла в Україні можуть стати довшими. Причина полягає у зростанні споживання на тлі вже пошкодженої російськими ударами енергосистеми. Енергетики готують різні сценарії - від балансування та імпорту електроенергії до можливих аварійних та погодинних відключень.

