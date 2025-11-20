ua en ru
Весь Киев сегодня на полчаса останется без света: график для всех групп

Четверг 20 ноября 2025 09:55
Весь Киев сегодня на полчаса останется без света: график для всех групп Фото: Блэкаут в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В четверг, 20 ноября, в Киеве будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Также сегодня на 30 минут весь город останется без света.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные ДТЭК.

Согласно приказу НЭК "Укрэнерго", отключения будут продолжаться в течение суток - с 00:00 до 23:59. В среднем киевляне и гости столицы будут оставаться без света от 14 до 15 часов в сутки в соответствии с графиками.

Отдельно 20 ноября в Киеве состоится полное обесточивание города. По данным ДТЭК, отключение света во всех районах столицы продлится с 13:30 до 14:00.

Весь Киев сегодня на полчаса останется без света: график для всех групп
График отключения света в Киеве 20 ноября (инфографика: ДТЭК)

Весь Киев сегодня на полчаса останется без света: график для всех групп
График отключения света в Киеве 20 ноября (инфографика: ДТЭК)

В компании призвали жителей рационально потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений.

Отключение света 20 ноября

Напомним, из-за последствий массированных российских атак по энергетике по всей Украине вводят графики отключения света. В четверг, 20 ноября, одновременно будут выключать от 2,5 до 4 очередей бытовых потребителей. Ограничения будут действовать круглосуточно. "Укрэнерго" предупреждает, что время и масштаб отключений могут меняться, и просит украинцев следить за обновлениями и экономно пользоваться электроэнергией.

Ограничения электроснабжения в Украине усилили после массированной атаки российских войск в ночь на 19 ноября. По данным Минэнерго, обстрелами повреждены энергообъекты в семи областях.

В "Укрэнерго" предупредили: если ударят сильные морозы, отключения света в Украине могут стать более длительными. Причина заключается в росте потребления на фоне уже поврежденной российскими ударами энергосистемы. Энергетики готовят различные сценарии - от балансировки и импорта электроэнергии до возможных аварийных и почасовых отключений.

Киев Графики отключения света Отключения света Блэкаут
