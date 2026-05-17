Грозові дощі не відступають, але тепло зберігатиметься: прогноз погоди на тиждень (карти)

18:30 17.05.2026 Нд
2 хв
Дощитиме весь тиждень?
aimg Тетяна Степанова
Грозові дощі не відступають, але тепло зберігатиметься: прогноз погоди на тиждень (карти) Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Getty Images)
Наступний тиждень в Україні розпочнеться з грозових дощів, однак весняне тепло зберігатиметься. Така погода протримається до п'ятниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 18 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Помірні дощі, подекуди грози, у більшості східних областей без опадів. Вранці на сході, південному сході, Закарпатті та в Карпатах місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +19 до +23 градусів;
  • у східних областях - від +20 до +25 градусів;
  • у центральних областях - від +20 до +22 градусів;
  • у південних областях - від +20 до +22 градусів;
  • у західних областях - від +17 до +22 градусів.

У вівторок, 19 травня, знову очікуються дощі з грозами по всій країні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +22 до +27 градусів;
  • у східних областях - від +23 до +29 градусів;
  • у центральних областях - від +22 до +26 градусів;
  • у південних областях - від +23 до +25 градусів;
  • у західних областях - від +19 до +22 градусів.

У середу, 20 травня, без дощів лище західні області України.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +22 до +26 градусів;
  • у східних областях - від +24 до +26 градусів;
  • у центральних областях - від +24 до +26 градусів;
  • у південних областях - від +24 до +26 градусів;
  • у західних областях - від +20 до +24 градусів.

У четвер, 21 травня, в Україні очікуються дощі, але без гроз.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +25 до +27 градусів;
  • у східних областях - від +24 до +27 градусів;
  • у центральних областях - від +22 до +27 градусів;
  • у південних областях - від +21 до +26 градусів;
  • у західних областях - від +20 до +24 градусів.

У п'ятницю, 22 травня, погода суттєво не зміниться, але буде тепло.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +25 до +27 градусів;
  • у східних областях - від +25 до +29 градусів;
  • у центральних областях - від +23 до +27 градусів;
  • у південних областях - від +23 до +26 градусів;
  • у західних областях - від +20 до +24 градусів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що початок травня приніс в Україну справжнє весняне тепло. У кількох регіонах температура повітря перевищила багаторічні кліматичні норми, а одразу в шести містах синоптики зафіксували нові температурні рекорди.

Крім того, в Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови на початку травня та пояснили, які рослини на полях, городах і в садах опинилися у зоні ризику.

