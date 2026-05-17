Грозові дощі не відступають, але тепло зберігатиметься: прогноз погоди на тиждень (карти)

Наступний тиждень в Україні розпочнеться з грозових дощів, однак весняне тепло зберігатиметься. Така погода протримається до п'ятниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У п'ятницю, 22 травня , погода суттєво не зміниться, але буде тепло.

У четвер, 21 травня , в Україні очікуються дощі, але без гроз.

У вівторок, 19 травня , знову очікуються дощі з грозами по всій країні.

У понеділок, 18 травня , в Україні буде хмарно з проясненнями. Помірні дощі, подекуди грози, у більшості східних областей без опадів. Вранці на сході, південному сході, Закарпатті та в Карпатах місцями туман.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що початок травня приніс в Україну справжнє весняне тепло. У кількох регіонах температура повітря перевищила багаторічні кліматичні норми, а одразу в шести містах синоптики зафіксували нові температурні рекорди.

Крім того, в Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови на початку травня та пояснили, які рослини на полях, городах і в садах опинилися у зоні ризику.