Киев будет штормить всю ночь, синоптики предупреждают о граде и шквалах
Непогода с грозой, молниями и шквальным ветром овладеют столицей до утра. Это может привести к проблемам с транспортом, на что надо рассчитывать тем, кому утром на работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают, что сильный ветер, 15-20 метров в секунду, может привести к повреждению линий электропередач, что застопорит общественный транспорт. Поваленные деревья на дорогах тоже усложнят движение, поэтому маршрут лучше выбрать заранее.
В Укргидрометцентре установили уровень опасности "желтый" из-за сильной непогоды в столице.
Какие последствия непогоды уже сейчас
Как мы уже сообщали, возле станции метро "Черниговская" в результате сильного урагана свалило деревья.
Также некоторые улицы Киева начало подтапливать. В частности полностью затопило подземный переход на Дарницкой площади.
Также на Киевщине один из частных домов вспыхнул после удара молнии.
