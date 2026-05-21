Киев будет штормить всю ночь, синоптики предупреждают о граде и шквалах

00:41 21.05.2026 Чт
1 мин
Грозы и шквалы ожидаются в столице до утра, предупредили в Укргидрометцентре
aimg Филипп Бойко
Киев будет штормить всю ночь, синоптики предупреждают о граде и шквалах Фото: ливень и гроза в Киеве (Getty Images)
Непогода с грозой, молниями и шквальным ветром овладеют столицей до утра. Это может привести к проблемам с транспортом, на что надо рассчитывать тем, кому утром на работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что сильный ветер, 15-20 метров в секунду, может привести к повреждению линий электропередач, что застопорит общественный транспорт. Поваленные деревья на дорогах тоже усложнят движение, поэтому маршрут лучше выбрать заранее.

В Укргидрометцентре установили уровень опасности "желтый" из-за сильной непогоды в столице.

Какие последствия непогоды уже сейчас

Как мы уже сообщали, возле станции метро "Черниговская" в результате сильного урагана свалило деревья.

Также некоторые улицы Киева начало подтапливать. В частности полностью затопило подземный переход на Дарницкой площади.

Также на Киевщине один из частных домов вспыхнул после удара молнии.

Подробнее с прогнозом погоды на 21 мая можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

