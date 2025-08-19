Київ по-новому оцінив позицію Трампа щодо гарантій безпеки для України, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп під час переговорів у Білому домі був щирим у намаганні напрацювати гарантії безпеки для України.

За словами неназваного представника української сторони на переговорах у США, така позиція президента США може відкрити нові можливості для досягнення мирної угоди між Україною та РФ.

"Цього разу члени української делегації відчули, що Трамп був щирим на зустрічі щодо свого бажання допомогти з гарантіями безпеки, повідомила людина, близька до українського уряду", - зазначили у агентстві.

Гарантії безпеки для України

Гарантії безпеки для України є одним із ключових питань зустрічі у Вашингтоні, яка відбулась вчора, 18 серпня. Раніше Трамп уже заявив, що Володимир Путін погодився на гарантії.

За словами президента США, така угода зможе стримати будь-яку майбутню агресію проти України. Однак належить з'ясувати, хто з європейських країн може "взяти на себе значну частину тягаря". При цьому Сполучені Штати готові забезпечити високий рівень гарантій безпеки.

Крім того, Трамп на запитання про те, чи можуть гарантії передбачати потенційну присутність американських військ на українській землі, заявив, що поки що не може відповісти на нього, але в будь-якому разі США будуть залучені до процесу. Хоча ще кілька місяців тому Трамп у своїх промовах акцентував на тому, що гарантії безпеки України повинні взяти на себе європейські держави.

При цьому президент України Володимир Зеленський анонсував формалізацію гарантій упродовж наступних десяти днів та зазначив, що в його проекті гарантій безпеки беруть участь 30 країн, що входять до "Коаліції рішучих".