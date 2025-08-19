ua en ru
Киев по-новому оценил позицию Трампа по гарантиям безопасности для Украины, - Bloomberg

Вторник 19 августа 2025 09:14
Киев по-новому оценил позицию Трампа по гарантиям безопасности для Украины, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп во время переговоров в Белом доме был искренним в попытке наработать гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"На этот раз члены украинской делегации почувствовали, что Трамп был искренним на встрече относительно своего желания помочь с гарантиями безопасности, сообщил человек, близкий к украинскому правительству", - отметили в агентстве.

По словам неназванного представителя украинской стороны на переговорах в США, такая позиция президента США может открыть новые возможности для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ.

Гарантии безопасности для Украины

Гарантии безопасности для Украины является одним из ключевых вопросов встречи в Вашингтоне, которая состоялась вчера, 18 августа. Ранее Трамп уже заявил, что Владимир Путин согласился на гарантии.

По словам президента США, такое соглашение сможет сдержать любую будущую агрессию против Украины. Однако предстоит выяснить, кто из европейских стран может "взять на себя значительную часть бремени". При этом Соединенные Штаты готовы обеспечить высокий уровень гарантий безопасности.

Кроме того, Трамп на вопрос о том, могут ли гарантии предусматривать потенциальное присутствие американских войск на украинской земле, заявил, что пока не может ответить на него, но в любом случае США будут вовлечены в процесс. Хотя еще несколько месяцев назад Трамп в своих речах акцентировал на том, что гарантии безопасности Украины должны взять на себя европейские государства.

При этом президент Украины Владимир Зеленский анонсировал формализацию гарантий в течение следующих десяти дней и отметил, что в его проекте гарантий безопасности участвуют 30 стран, входящих в "Коалицию решительных".

Дональд Трамп Вторжение России в Украину Гарантии безопасности
