UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Київ під час свят: чи змінять комендантську годину й графік транспорту

У Києві не змінюватимуть комендантську годину на Різдво і Новий рік (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Києві поки не планують скасовувати або скорочувати комендантську годину у ніч на 25 грудня та 1 січня. Також не передбачається зміна графіка роботи громадського транспорту.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли в Київській міській військовій адміністрації.

Комендантська година без змін

У КМВА зазначили, що питання перегляду режиму комендантської години поки не розглядали.

"Питання скасування чи зменшення комендантської години у ніч на 25 грудня та на 1 січня не порушувалось. Відповідні подання для розгляду на засіданні Ради оборони не надавалися", - повідомили в адміністрації.

За словами КМВА, за практикою попередніх років та з урахуванням актуальних загроз жодних точкових чи загальних змін не планується.

В адміністрації наголошують, що постійні російські атаки на цивільну інфраструктуру та терористичний характер агресії роблять будь-яке послаблення режиму додатковим ризиком. Потенційна небезпека для мешканців перевищує важливість святкових заходів.

Громадський транспорт працюватиме у звичному режимі

У КМВА підкреслили, що зміни в роботі наземного транспорту не плануються. Він курсуватиме за чинним графіком.

Оскільки комендантську годину не змінюють, столичний метрополітен у ніч на 25 грудня та 1 січня також працюватиме в штатному режимі. Станції будуть доступні як укриття під час повітряної тривоги.

Читайте також про те, що 5 грудня 2025 року в Києві відбулось офіційне відкриття головної ялинки країни на Софійській площі. Цьогоріч її прикрасили у кольорах фресок Софії Київської. Святкове дерево декороване 10 тисячами іграшок та білими гірляндами.

Раніше ми писали про те, що ялинкові ярмарки в Києві запрацюють із 4 грудня. У столиці буде 141 локація, де можна буде легально придбати новорічне дерево.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРіздвоКомендантська годинаНовий рік