У Києві відкрили головну ялинку країни: як вона виглядає (фото)

Сьогодні, 5 грудня 2025 року, в Києві відбулось офіційне відкриття головної ялинки країни на Софійській площі.

Докладніше про цьогорічну ялинку у центрі столиці, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо про цьогорічну головну ялинку в Києві

Цього року головна ялинка України традиційно встановлена у центрі Києва - на Софійській площі.

Її урочисте відкриття вже традиційно приурочили до популярного серед українців свята - Дня святого Миколая, яке ПЦУ відзначає завтра, 6 грудня.

Центральна ялинка в Києві (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Ще раніше у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) розповіли, що всі витрати, пов'язані з облаштуванням та утриманням різдвяно-новорічної локації, покривають приватні меценати.

Отже, бюджетних коштів місто (як і в попередні роки) на це не витрачає.

Ініціатором облаштування лаконічної різдвяної локації виступило ТОВ "Глобал-Декор", яке взяло на себе відповідальність:

за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій;

за все пов'язане ресурсне та фінансове забезпечення.

Сьогодні очільник міста Віталій Кличко повідомив, що "новорічне дерево робить площу символічним місцем сили, світла й тихого зимового свята".

Віталій Кличко під час запалення вогнів на головній ялинці країни (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

"Вкотре, навіть в умовах війни, за традицією встановили та прикрасили її в серці столиці. Бо у наших дітей має бути свято, мають бути моменти радості. Потрібні позитивні емоції і дорослим", - наголосив Кличко.

Мер міста сфотографувався з деякими людьми, присутніми на заході (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Варто зазначити також, що у 2025 році головна ялинка країни присвячена фрескам Софії Київської.

Штучне 16-метрове дерево - прикрашене 4,5 тисячами іграшок і підсвічене "теплою" гірляндою.

"Основні кольори такі ж, як на стародавніх стінах собору - не яскраві, а натуральні... Пастельні, зеленкуваті, бірюзові та матові золотисті відтінки", - розповів раніше у коментарі РБК-Україна директор компанії-організатора "Folk Ukraine" Ігор Добруцький.

Він пояснив, що "фрески завжди залишаються, як і енергія майстрів, які їх створювали тисячоліття тому, незалежно від того, яким би шаром штукатурки не закрили ці розписи".

"Цьогоріч ми звертаємось до наших витоків: є фрески Софії, є Україна - і нас не зламати", - наголосив очільник компанії й додав, що ялинка - "без пафосу, але дуже душевна".

Ялинку в Києві відкрили напередодні Дня святого Миколая (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Кличко ж у своєму дописі у Telegram (з нагоди відкриття ялинки) подякував також нашим захисникам та захисницям.

"За те, що маємо можливість відчувати атмосферу свята і сподіватися на дива. Шануємо відвагу та подвиг кожного військового! І робимо все для допомоги і підтримки воїнів. Вітаю всіх з прийдешнім Днем Святого Миколая! Сил, оптимізму, і віри в дива! Вони трапляються", - додав очільник міста.