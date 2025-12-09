RU

Общество Образование Деньги Изменения

Киев во время праздников: изменят ли комендантский час и график транспорта

В Киеве не будут менять комендантский час на Рождество и Новый год (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве пока не планируют отменять или сокращать комендантский час в ночь на 25 декабря и 1 января. Также не предполагается изменение графика работы общественного транспорта.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Киевской городской военной администрации.

Комендантский час без изменений

В КГВА отметили, что вопрос пересмотра режима комендантского часа пока не рассматривали.

"Вопрос отмены или уменьшения комендантского часа в ночь на 25 декабря и на 1 января не поднимался. Соответствующие представления для рассмотрения на заседании Совета обороны не предоставлялись", - сообщили в администрации.

По словам КГВА, по практике предыдущих лет и с учетом актуальных угроз никаких точечных или общих изменений не планируется.

В администрации отмечают, что постоянные российские атаки на гражданскую инфраструктуру и террористический характер агрессии делают любое ослабление режима дополнительным риском. Потенциальная опасность для жителей превышает важность праздничных мероприятий.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме

В КГГА подчеркнули, что изменения в работе наземного транспорта не планируются. Он будет курсировать по действующему графику.

Поскольку комендантский час не меняют, столичный метрополитен в ночь на 25 декабря и 1 января также будет работать в штатном режиме. Станции будут доступны как укрытие во время воздушной тревоги.

Читайте также о том, что 5 декабря 2025 года в Киеве состоялось официальное открытие главной елки страны на Софийской площади. В этом году ее украсили в цветах фресок Софии Киевской. Праздничное дерево декорировано 10 тысячами игрушек и белыми гирляндами.

Ранее мы писали о том, что елочные ярмарки в Киеве заработают с 4 декабря. В столице будет 141 локация, где можно будет легально приобрести новогоднее дерево.

КиевРождествоКомендантский часНовый год