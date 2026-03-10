У Київ офіційно прийшла метеорологічна весна: скільки насправді тривала в місті зима

Коли закінчилась метеорологічна зима в Києві

У ЦГО імені Бориса Срезневського розповіли, що згідно з даними спостережень об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", починаючи з 1 березня 2026 року середньодобова температура повітря стабільно перевищувала 0°С.

"До Києва прийшла метеорологічна весна, що в межах кліматичної норми", - наголосили спецілісти.

Повідомляється, що в цілому метеорологічна зима у столиці, за розрахунками кліматологів обсерваторії:

розпочалась 24 грудня 2025 року;

закінчилась 28 лютого 2026 року.

Насамкінець українцям пояснили, що тривала вона (згідно з підрахунками фахівців) впродовж 67 днів.

"Що на 25 днів менше за середні багаторічні показники", - підсумували у ЦГО.

У Києві офіційно оголосили прихід метеорологічної весни (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Що відомо про метеорологічну весну по Україні

Минулої п'ятниці начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла РБК-Україна, що цього тижня повітря в деяких регіонах може місцями прогрітись до +18°C.

При цьому ймовірний "певний дефіцит" опадів.

Експерт повідомила також, що у багатьох областях - західних, південних і частково центральних - метеорологічна весна вже настала.

"Тобто це - коли середньодобова температура стабільно перевищує вже 0 градусів (за Цельсієм, - Ред.) і надалі тенденція зберігається у бік підвищення", - пояснила представниця Укргідрометцентру.

Вона додала, що фахівці очікують (із великою ймовірністю), що по деяких західних областях середньодобові температурні показники найближчим часом можуть перейти навіть через +5°C.

"Це вже якби друга стадія метеорологічної весни. Коли вже відновлюється вегетація у рослин", - наголосила Птуха.