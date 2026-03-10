UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Київ офіційно прийшла метеорологічна весна: скільки насправді тривала в місті зима

18:26 10.03.2026 Вт
2 хв
Цьогорічна зима була примхливою й морозною, але значно коротшою за багаторічні показники
aimg Ірина Костенко
Зима у столиці офіційно закінчилась (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)

Метеорологічна зима у Києві залишилася позаду, поступившись місцем стабільному весняному потеплінню. Проте період холодів виявився майже на місяць коротшим, ніж зазвичай.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.

Читайте також: Такої холоднечі не було 15 років: який найбільший мороз "накрив" Київ цієї зими

Коли закінчилась метеорологічна зима в Києві

У ЦГО імені Бориса Срезневського розповіли, що згідно з даними спостережень об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", починаючи з 1 березня 2026 року середньодобова температура повітря стабільно перевищувала 0°С.

"До Києва прийшла метеорологічна весна, що в межах кліматичної норми", - наголосили спецілісти.

Повідомляється, що в цілому метеорологічна зима у столиці, за розрахунками кліматологів обсерваторії:

  • розпочалась 24 грудня 2025 року;
  • закінчилась 28 лютого 2026 року.

Насамкінець українцям пояснили, що тривала вона (згідно з підрахунками фахівців) впродовж 67 днів.

"Що на 25 днів менше за середні багаторічні показники", - підсумували у ЦГО.

У Києві офіційно оголосили прихід метеорологічної весни (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Що відомо про метеорологічну весну по Україні

Минулої п'ятниці начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла РБК-Україна, що цього тижня повітря в деяких регіонах може місцями прогрітись до +18°C.

При цьому ймовірний "певний дефіцит" опадів.

Експерт повідомила також, що у багатьох областях - західних, південних і частково центральних - метеорологічна весна вже настала.

"Тобто це - коли середньодобова температура стабільно перевищує вже 0 градусів (за Цельсієм, - Ред.) і надалі тенденція зберігається у бік підвищення", - пояснила представниця Укргідрометцентру.

Вона додала, що фахівці очікують (із великою ймовірністю), що по деяких західних областях середньодобові температурні показники найближчим часом можуть перейти навіть через +5°C.

"Це вже якби друга стадія метеорологічної весни. Коли вже відновлюється вегетація у рослин", - наголосила Птуха.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 11 березня Україну накриє хвиля майже літнього тепла. Проте безхмарне небо готує підступну пастку - вночі місцями може бути мінус.

Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Читайте також, чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить.

