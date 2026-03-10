В Киев официально пришла метеорологическая весна: сколько на самом деле длилась в городе зима

Метеорологическая зима в Киеве осталась позади, уступив место стабильному весеннему потеплению. Однако период холодов оказался почти на месяц короче, чем обычно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.
В ЦГО имени Бориса Срезневского рассказали, что согласно данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции "Киев", начиная с 1 марта 2026 года среднесуточная температура воздуха стабильно превышала 0°С.
"В Киев пришла метеорологическая весна, что в пределах климатической нормы", - подчеркнули специлисты.
Сообщается, что в целом метеорологическая зима в столице, по расчетам климатологов обсерватории:
В завершение украинцам объяснили, что длилась она (согласно подсчетам специалистов) в течение 67 дней.
"Что на 25 дней меньше средних многолетних показателей", - подытожили в ЦГО.
В прошлую пятницу начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала РБК-Украина, что на этой неделе воздух в некоторых регионах может местами прогреться до +18°C.
При этом вероятен "определенный дефицит" осадков.
Эксперт сообщила также, что во многих областях - западных, южных и частично центральных - метеорологическая весна уже наступила.
"То есть это - когда среднесуточная температура стабильно превышает уже 0 градусов (по Цельсию, - Ред.) и в дальнейшем тенденция сохраняется в сторону повышения", - объяснила представительница Укргидрометцентра.
Она добавила, что специалисты ожидают (с большой вероятностью), что по некоторым западным областям среднесуточные температурные показатели в ближайшее время могут перейти даже через +5°C.
"Это уже как бы вторая стадия метеорологической весны. Когда уже восстанавливается вегетация у растений", - подчеркнула Птуха.
Напомним, ранее мы рассказывали, что 11 марта Украину накроет волна почти летнего тепла. Однако безоблачное небо готовит коварную ловушку - ночью местами может быть минус.
Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.
Читайте также, почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит.