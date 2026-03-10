RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Киев официально пришла метеорологическая весна: сколько на самом деле длилась в городе зима

18:26 10.03.2026 Вт
2 мин
Нынешняя зима была капризной и морозной, но значительно короче многолетних показателей
aimg Ирина Костенко
Зима в столице официально закончилась (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)

Метеорологическая зима в Киеве осталась позади, уступив место стабильному весеннему потеплению. Однако период холодов оказался почти на месяц короче, чем обычно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.

Читайте также: Такой стужи не было 15 лет: какой самый большой мороз "накрыл" Киев этой зимой

Когда закончилась метеорологическая зима в Киеве

В ЦГО имени Бориса Срезневского рассказали, что согласно данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции "Киев", начиная с 1 марта 2026 года среднесуточная температура воздуха стабильно превышала 0°С.

"В Киев пришла метеорологическая весна, что в пределах климатической нормы", - подчеркнули специлисты.

Сообщается, что в целом метеорологическая зима в столице, по расчетам климатологов обсерватории:

  • началась 24 декабря 2025 года;
  • закончилась 28 февраля 2026 года.

В завершение украинцам объяснили, что длилась она (согласно подсчетам специалистов) в течение 67 дней.

"Что на 25 дней меньше средних многолетних показателей", - подытожили в ЦГО.

В Киеве официально объявили приход метеорологической весны (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Что известно о метеорологической весне по Украине

В прошлую пятницу начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала РБК-Украина, что на этой неделе воздух в некоторых регионах может местами прогреться до +18°C.

При этом вероятен "определенный дефицит" осадков.

Эксперт сообщила также, что во многих областях - западных, южных и частично центральных - метеорологическая весна уже наступила.

"То есть это - когда среднесуточная температура стабильно превышает уже 0 градусов (по Цельсию, - Ред.) и в дальнейшем тенденция сохраняется в сторону повышения", - объяснила представительница Укргидрометцентра.

Она добавила, что специалисты ожидают (с большой вероятностью), что по некоторым западным областям среднесуточные температурные показатели в ближайшее время могут перейти даже через +5°C.

"Это уже как бы вторая стадия метеорологической весны. Когда уже восстанавливается вегетация у растений", - подчеркнула Птуха.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 11 марта Украину накроет волна почти летнего тепла. Однако безоблачное небо готовит коварную ловушку - ночью местами может быть минус.

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Читайте также, почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевПогодаГлобальное потеплениеПогода в КиевеКлиматологМетеоролог