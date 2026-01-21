Киев почти на 60% без электричества, 4000 домов до сих пор без тепла, - Зеленский

По состоянию на 21 января в Киеве до сих пор без отопления около 4000 домов, почти 60% столицы не имеют электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что провел специальный энергетический селектор.

По словам Зеленского, Киев и область, Харьков и область, Сумщина, Чернигов и область, Днепровщина - это регионы, где ситуация сейчас самая сложная.

К восстановительным работам привлечены ремонтные бригады, ГСЧС, работники энергетических компаний и коммунальных служб. Работа ведется в максимальном режиме.

"По состоянию на сегодняшнее утро около 4000 домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы - без электричества. По отчетам городских властей, привлеченных сил достаточно, но нужно время. Не согласен с этой оценкой - нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов", - говорится в сообщении главы государства.

Кроме того, Министерство внутренних дел доложило по развертыванию и использованию пунктов поддержки и обогрева, по подготовке горячего питания для людей.

"Отдельно говорили с чиновниками и Укрэнерго по тому, что необходимо для ускорения ремонтов сетей и подстанций. Был отчет из Запорожья по срокам и деталям привлечения и подготовки дополнительных сил для сбивания "Шахедов"", - отметил президент.