Головна » Бізнес » Енергетика

Без тепла, але зі світлом: Шмигаль заявив про електрику для киян по 18 годин на добу

Київ, Середа 04 лютого 2026 22:30
Без тепла, але зі світлом: Шмигаль заявив про електрику для киян по 18 годин на добу Фото: киянам, які без тепла, дадуть більше електрики (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У киян, будинки яких найближчим часом не вдасться підключити до теплопостачання, світло буде щонайменше 18 годин на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля в Telegram.

Читай також: Ремонт Дарницької ТЕЦ займе значний час: як планують рятувати киян від холоду

"У будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу", - наголосив він.

Шмигаль зазначив, що місцева влада має дати громадянам чітке розуміння того, коли у будинки повернеться тепло. Він додав, що Україна посилює роботу зі всіма партнерами щодо отримання енергетичного обладнання.

Удар по ТЕЦ у Києві

Нагадаємо, в ніч на 3 лютого РФ застосувала понад 70 ракет і понад 400 ударних дронів для масованого удару по Україні. Зокрема, під ударом опинилися й енергетичні об'єкти в Києві.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що після атаки понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва залишилися без теплопостачання. За його словами, було сильно пошкоджено енергооб'єкт, який забезпечує теплопостачання для багатоповерхівок у цих районах.

За словами президента України Володимира Зеленського, зараз у столиці тепло відновлюють понад 200 бригад. Він заявив, що їхня кількість буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників, оскільки люди виснажені.

Зазначимо, "Укрзалізниця" розмістила два вагони незламності в Дарницькому районі столиці, які працюватимуть з 08:00 до 20:00 - кожен з них розрахований на одночасне перебування 50 людей.

В них є електроенергія, Starlink для роботи та навчання, а також мікрохвильовки. Крім того, для дітей є книжки, розмальовки та мультики.

Раніше Кличко повідомив, що столиця отримала 130 генераторів від польських волонтерів, та додав, що незабаром очікується нова партія.

Денис Шмигаль Киев Електроенергія
