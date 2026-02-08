Київ атакували балістикою, у місті чули вибухи

У неділю ввечері, 8 лютого, у Києві було чути серію вибухів. Це сталося у той час, коди ворог запустив по столиці балістичні ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram повітряних сил ЗСУ.
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - інформували у КМВА о 17:26.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ писали, що над Чернігівською області зафіксовано швидкісні цілі, які летять на Київ. Одразу після цього в столиці пролунала серія вибухів. Атаку також підтвердив мер Віталій Кличко.
"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Працюють сили ППО.
Перебувайте в укриттях", - написав він.
Оновлено о 18:00
У Києві оголосили відбій тривоги.
Станом на 17:34 карта повітряних тривог мала такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжувався у Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, що Росія продовжує завдавати ударів по енергетиці України, особливо в дні найсильніших морозів.
Зокрема, в ніч на 3 лютого ворог здійснив чергову комбіновану атаку по Україні, застосувавши для ударів дрони та ракети різних типів.
Вранці міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що при -25 °С морозу РФ завдала удару по житлових багатоповерхових будинках і теплоелектроцентралях, зокрема ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.
Крім того, в ніч на 7 лютого ворог здійснив чергову комбіновану атаку, метою якої тепер стали західні регіони. Окупанти завдали удару по ключових об'єктах енергетичної інфраструктури України.
