Київ атакували балістикою, у місті чули вибухи

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ввечері, 8 лютого, у Києві було чути серію вибухів. Це сталося у той час, коди ворог запустив по столиці балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Такого не робили навіть терористи: Зеленський про атаки на АЕС

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - інформували у КМВА о 17:26.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ писали, що над Чернігівською області зафіксовано швидкісні цілі, які летять на Київ. Одразу після цього в столиці пролунала серія вибухів. Атаку також підтвердив мер Віталій Кличко.

"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Працюють сили ППО.
Перебувайте в укриттях", - написав він.

Оновлено о 18:00

У Києві оголосили відбій тривоги.

Де оголошували тривогу

Станом на 17:34 карта повітряних тривог мала такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжувався у Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

 

Обстріли Києва та України

Нагадаємо, що Росія продовжує завдавати ударів по енергетиці України, особливо в дні найсильніших морозів.

Зокрема, в ніч на 3 лютого ворог здійснив чергову комбіновану атаку по Україні, застосувавши для ударів дрони та ракети різних типів.

Вранці міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що при -25 °С морозу РФ завдала удару по житлових багатоповерхових будинках і теплоелектроцентралях, зокрема ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

Крім того, в ніч на 7 лютого ворог здійснив чергову комбіновану атаку, метою якої тепер стали західні регіони. Окупанти завдали удару по ключових об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Детальніше про наслідки тієї атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

