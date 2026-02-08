Київ атакували балістикою, у місті чули вибухи

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - інформували у КМВА о 17:26.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ писали, що над Чернігівською області зафіксовано швидкісні цілі, які летять на Київ. Одразу після цього в столиці пролунала серія вибухів. Атаку також підтвердив мер Віталій Кличко.

"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Працюють сили ППО.

Перебувайте в укриттях", - написав він.

Оновлено о 18:00

У Києві оголосили відбій тривоги.

Де оголошували тривогу

Станом на 17:34 карта повітряних тривог мала такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжувався у Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.