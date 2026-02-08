Киев атаковали баллистикой, в городе слышали взрывы

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - информировали в КГВА в 17:26.

Параллельно Воздушные силы ВСУ писали, что над Черниговской области зафиксированы скоростные цели, которые летят на Киев. Сразу после этого в столице прогремела серия взрывов. Атаку также подтвердил мэр Виталий Кличко.

"Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Работают силы ПВО.

Находитесь в укрытиях", - написал он.

Обновлено в 17:53

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявляли тревогу

По состоянию на 17:34 карта воздушных тревог выглядела так. Как можно увидеть, сигнал продолжался в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.