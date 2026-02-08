Киев атаковали баллистикой, в городе слышали взрывы

В воскресенье вечером, 8 февраля, в Киеве была слышна серия взрывов. Это произошло в то время, когда враг запустил по столице баллистические ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram воздушных сил ВСУ.
"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - информировали в КГВА в 17:26.
Параллельно Воздушные силы ВСУ писали, что над Черниговской области зафиксированы скоростные цели, которые летят на Киев. Сразу после этого в столице прогремела серия взрывов. Атаку также подтвердил мэр Виталий Кличко.
"Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Работают силы ПВО.
Находитесь в укрытиях", - написал он.
Обновлено в 17:53
В Киеве объявили отбой тревоги.
По состоянию на 17:34 карта воздушных тревог выглядела так. Как можно увидеть, сигнал продолжался в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что Россия продолжает наносить удары по энергетике Украины, особенно в дни самых сильных морозов.
В частности, в ночь на 3 февраля враг совершил очередную комбинированную атаку по Украине, применив для ударов дроны и ракеты различных типов.
Утром министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что при -25 °С мороза РФ нанесла удар по жилым многоэтажным домам и теплоэлектроцентралям, в частности ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.
Кроме того, в ночь на 7 февраля враг совершил очередную комбинированную атаку, целью которой теперь стали западные регионы. Оккупанты нанесли удар по ключевым объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Подробнее о последствиях той атаки - читайте в материале РБК-Украина.