Який внесок в гарантії безпеки для України може зробити Німеччина: у Мерца дали відповідь

За словами Пісторіуса, розмір внеску Німеччини у післявоєнні гарантії безпеки Україні все ще не визначено. При цьому потрібно врахувати багато нюансів, в тому числі внесок США та готовність Росії піти на мир.

"Ми враховуємо, по-перше, хід переговорів, по-друге, можливий внесок Сполучених Штатів, і по-третє, координацію з нашими найближчими партнерами... а також готовність Росії досягти мирного рішення", - сказав він.