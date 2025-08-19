Какой вклад в гарантии безопасности для Украины может сделать Германия: у Мерца дали ответ

По словам Писториуса, размер взноса Германии в послевоенные гарантии безопасности Украины все еще не определен. При этом нужно учесть много нюансов, в том числе вклад США и готовность России пойти на мир.

"Мы учитываем, во-первых, ход переговоров, во-вторых, возможный вклад Соединенных Штатов, и в-третьих, координацию с нашими ближайшими партнерами... а также готовность России достичь мирного решения", - сказал он.