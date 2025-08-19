Какой вклад в гарантии безопасности для Украины может сделать Германия: у Мерца дали ответ

Германия сделает вклад в предоставление гарантий безопасности, заявил министр обороны страны Борис Писториус. Но его размер будет зависеть от целого ряда факторов, в частности от США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAZ.
По словам Писториуса, размер взноса Германии в послевоенные гарантии безопасности Украины все еще не определен. При этом нужно учесть много нюансов, в том числе вклад США и готовность России пойти на мир.
"Мы учитываем, во-первых, ход переговоров, во-вторых, возможный вклад Соединенных Штатов, и в-третьих, координацию с нашими ближайшими партнерами... а также готовность России достичь мирного решения", - сказал он.
Отметим, относительно вклада со стороны Соединенных Штатов, то Белый дом не исключает, что США могут предоставить Украине поддержку с воздуха в рамках гарантий безопасности. В администрации президента США назвали это "вариантом и возможностью".
Президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон примет участие в гарантиях безопасности, но главную роль сыграют страны Европы. Но он исключил возможность отправки американских войск в Украину.
Зато "коалиция решительных" объявила готовность развернуть силы сдерживания в Украине. Коалиция также направит своих военных планировщиков в США для консультаций. А президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Вашингтоне 18 августа сказал, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней.