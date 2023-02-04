Китай відреагував на скасування візиту Блінкена в Пекін після скандалу зі шпигунськими кулями

У МЗС Китаю відповіли на рішення держсекретаря США Ентоні Блінкена відкласти свій візит до Пекіна після скандалу з китайськими кулями-шпигунами. Там назвали такий крок "суто внутрішньою справою американської сторони."

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Китаю.

Як заявили у відомстві, вхід китайського аеростата в повітряний простір США стався через "форс-мажорні обставини".

"Це цивільний аеростат, який використовується для дослідницьких, переважно метеорологічних, цілей. Під впливом західних вітрів і з обмеженими можливостями самостійного керування він відхилився від запланованого курсу", - пояснюють в китайському МЗС.

За словами офіційного Пекіна, він "завжди діє в суворій відповідності з міжнародним правом і поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн".

"Ми не маємо наміру порушувати і ніколи не порушували територію чи повітряний простір будь-якої суверенної країни. Деякі політики та ЗМІ в США роздули це, щоб атакувати та дискредитувати Китай", - йдеться в повідомленні.

Там також додали, що п ідтримка контактів і спілкування на всіх рівнях є важливим спільним розумінням, досягнутим президентами Китаю та США на зустрічі на Балі.

"Одним із завдань дипломатичних команд обох сторін є належне управління двосторонніми відносинами й, зокрема виваженим вирішенням надзвичайних ситуацій. Насправді жодна сторона ніколи не оголошувала про візит (Блінкена до Китаю - ред.). Це справа США приймати рішення і ми поважаємо його", - зазначено в повідомленні.

Що сталося

Нагадаємо, нещодавно американські військові виявили в північній частині США розвідувальну повітряну кулю. Там заявили, що вона могла належати Китаю і використовується для розвідувальних цілей.

Згодом Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що повітряна куля дійсно належить Пекіну, але її нібито не використовували для розвідки.

У відповідь на це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією Штатів є порушенням суверенітету країни та міжнародного права та переніс свій візит до Китаю.

Додамо, сьогодні стало відомо про те, що Міністерстві оборони США виявили ще одну повітряну кулю, яка пересувається над Латинською Америкою.

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