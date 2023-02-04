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Байден погодився з порадою Пентагону не збивати китайський аеростат

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США, Субота 04 лютого 2023 00:03
Байден погодився з порадою Пентагону не збивати китайський аеростат Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр оборони США Ллойд Остін рекомендував президенту Джо Байдену не збивати китайський аеростат через загрозу для населення.

Про це заявила речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

За її словами, президента одразу поінформували про інцидент, після чого він дав військовим розпорядження розробити і запропонувати варіанти дій.

"Міністр оборони Ллойд Остін та голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі наполегливо рекомендували не вдаватися до кінетичних дій через ризик для безпеки людей на місцях", - сказала Жан-П’єр.

Байден на цю пропозицію погодився - зараз він продовжує отримувати оновлену інформацію від команди національної безпеки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські військові виявили в північній частині США розвідувальну повітряну кулю, яка могла належати Китаю.

Пізніше Міністерство закордонних справ КНР заявило, що повітряна куля дійсно прилетіла з Китаю, але її не використовували для розвідки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією Сполучених Штатів є порушенням суверенітету країни та міжнародного права. Після цього на фоні інциденту Блінкен переніс свій візит до Китаю.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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