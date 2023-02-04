Байден погодився з порадою Пентагону не збивати китайський аеростат

Міністр оборони США Ллойд Остін рекомендував президенту Джо Байдену не збивати китайський аеростат через загрозу для населення.

Про це заявила речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому .

За її словами, президента одразу поінформували про інцидент, після чого він дав військовим розпорядження розробити і запропонувати варіанти дій.

"Міністр оборони Ллойд Остін та голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі наполегливо рекомендували не вдаватися до кінетичних дій через ризик для безпеки людей на місцях", - сказала Жан-П’єр.

Байден на цю пропозицію погодився - зараз він продовжує отримувати оновлену інформацію від команди національної безпеки.