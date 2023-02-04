Байден погодився з порадою Пентагону не збивати китайський аеростат
Міністр оборони США Ллойд Остін рекомендував президенту Джо Байдену не збивати китайський аеростат через загрозу для населення.
Про це заявила речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
За її словами, президента одразу поінформували про інцидент, після чого він дав військовим розпорядження розробити і запропонувати варіанти дій.
"Міністр оборони Ллойд Остін та голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі наполегливо рекомендували не вдаватися до кінетичних дій через ризик для безпеки людей на місцях", - сказала Жан-П’єр.
Байден на цю пропозицію погодився - зараз він продовжує отримувати оновлену інформацію від команди національної безпеки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські військові виявили в північній частині США розвідувальну повітряну кулю, яка могла належати Китаю.
Пізніше Міністерство закордонних справ КНР заявило, що повітряна куля дійсно прилетіла з Китаю, але її не використовували для розвідки.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією Сполучених Штатів є порушенням суверенітету країни та міжнародного права. Після цього на фоні інциденту Блінкен переніс свій візит до Китаю.
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