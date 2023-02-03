Блінкен заявив, що проліт аеростата над США є порушенням міжнародного права
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією Сполучених Штатів є порушенням суверенітету країни та міжнародного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду США.
В повідомленні йдеться, що Блінкен мав розмову з директором Центрального управління закордонних справ КПК Ваном І, під час якої "зі співчуттям прийняв заяву Китаю" про те, що це цивільний апарат.
"Однак він повідомив, що це безвідповідальний вчинок і явне порушення суверенітету США та міжнародного права, котрий підриває ціль поїздки до Китаю", - заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські військові виявили в північній частині США розвідувальну повітряну кулю, яка могла належати Китаю.
Пізніше Міністерство закордонних справ КНР заявило, що повітряна куля дійсно прилетіла з Китаю, але її не використовували для розвідки.
Після цього на фоні інциденту Блінкен переніс свій візит до Китаю.
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