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Блінкен заявив, що проліт аеростата над США є порушенням міжнародного права

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США, П'ятниця 03 лютого 2023 23:19
Блінкен заявив, що проліт аеростата над США є порушенням міжнародного права Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією Сполучених Штатів є порушенням суверенітету країни та міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду США.

В повідомленні йдеться, що Блінкен мав розмову з директором Центрального управління закордонних справ КПК Ваном І, під час якої "зі співчуттям прийняв заяву Китаю" про те, що це цивільний апарат.

"Однак він повідомив, що це безвідповідальний вчинок і явне порушення суверенітету США та міжнародного права, котрий підриває ціль поїздки до Китаю", - заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські військові виявили в північній частині США розвідувальну повітряну кулю, яка могла належати Китаю.

Пізніше Міністерство закордонних справ КНР заявило, що повітряна куля дійсно прилетіла з Китаю, але її не використовували для розвідки.

Після цього на фоні інциденту Блінкен переніс свій візит до Китаю.

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