Китайські танкери пройшли Ормузькою протокою на тлі розмов про переговори

Два китайські супертанкери з 4 млн барелів іракської нафти пройшли через Ормузьку протоку вперше за тривалий час. Це сталося на тлі оптимістичних заяв Трампа і Венса щодо близькості угоди з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Що сказали Трамп і Венс

Трамп заявив, що війна закінчиться "дуже швидко", і визнав, що в понеділок був "за годину від рішення атакувати", але зупинився після нової іранської пропозиції.

"Іранські лідери благають про угоду", - сказав президент, додавши, що новий удар станеться за кілька днів, якщо домовленості не буде.

Віцепрезидент Венс на брифінгу у Білому домі заявив, що Штати знаходяться в "досить хорошій позиції". Він визнав складність переговорів через розкол в іранському керівництві.

Танкери і ринки

Два китайські супертанкери Yuan Gui Yang і Ocean Lily з 4 млн барелів іракської нафти вийшли через протоку іранським маршрутом.

Нафта марки Brent після позитивних сигналів опустилася до 110,16 долара за барель.

Що хоче Іран

Іранська сторона вимагає припинення бойових дій на всіх фронтах включно з Ліваном, виведення американських сил з районів поблизу Ірану, виплати репарацій, скасування санкцій, розблокування заморожених коштів і зняття морської блокади. Ці умови мало відрізняються від попередньої пропозиції, яку Трамп назвав "сміттям".