Китайские танкеры прошли Ормузским проливом на фоне разговоров о переговорах

Два китайских супертанкера с 4 млн баррелей иракской нефти прошли через Ормузский пролив впервые за долгое время. Это произошло на фоне оптимистичных заявлений Трампа и Вэнса относительно близости сделки с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Что сказали Трамп и Вэнс

Трамп заявил, что война закончится "очень быстро", и признал, что в понедельник был "в часе от решения атаковать", но остановился после нового иранского предложения.

"Иранские лидеры умоляют о сделке", - сказал президент, добавив, что новый удар произойдет через несколько дней, если договоренности не будет.

Вице-президент Вэнс на брифинге в Белом доме заявил, что Штаты находятся в "достаточно хорошей позиции". Он признал сложность переговоров из-за раскола в иранском руководстве.

Танкеры и рынки

Два китайских супертанкера Yuan Gui Yang и Ocean Lily с 4 млн баррелей иракской нефти вышли через пролив по иранскому маршруту.

Нефть марки Brent после позитивных сигналов опустилась до 110,16 доллара за баррель.

Что хочет Иран

Иранская сторона требует прекращения боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, вывода американских сил из районов вблизи Ирана, выплаты репараций, отмены санкций, разблокирования замороженных средств и снятия морской блокады. Эти условия мало отличаются от предыдущего предложения, которое Трамп назвал "мусором".