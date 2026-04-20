У Китаї зробили заяву після захоплення військами США іранського судна

"Ситуація в Ормузькій протоці є делікатною та складною. Сторони, що беруть участь у конфлікті, повинні уникати подальшої ескалації та створити необхідні умови для відновлення нормального транзиту через протоку", - заявив речник МЗС Китаю Гуо Цзякунь.

Сьогодні, 20 квітня, Пекін також закликав сторони конфлікту "продовжувати підтримувати динаміку перемир'я та переговорів".

"Тепер, коли відкрилося вікно для миру, слід створити сприятливі умови, щоб якомога швидше покласти край війні", - наголосив Цзякунь.

The Washington Post пише, що, згідно з даними глобальної аналітичної компанії Kpler, судно TOUSKA, яке здатне перевозити до 4 800 20-футових контейнерів, поверталося з китайського порту, де зберігаються хімічні речовини, з повним вантажем.

Порт Гаолань розташований у місті Чжухай на південно-східному узбережжі Китаю. Експерти повідомили виданню, що це відомий порт завантаження хімікатів, зокрема перхлорату натрію - ключового прекурсора твердого ракетного палива, яке Іран потребує для своєї ракетної програми.

Водночас наразі достеменно невідомо, які саме матеріали були на борту судна.

Що передувало

Сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська атакували і захопили судно під прапором Ірану, коли воно спробувало "прорвати" блокаду США в Оманській затоці.

За його словами, американський есмінець з керованими ракетами USS Spruance перехопив судно в Оманській затоці і дав іранському екіпажу попередження, щоб той зупинився.

Однак це не дало результату, тому USS Spruance вивів з ладу рушійну систему TOUSKA, здійснивши кілька пострілів із 5-дюймової гармати MK 45 у машинне відділення судна.