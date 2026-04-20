В Китае сделали заявление после захвата войсками США иранского судна

"Ситуация в Ормузском проливе является деликатной и сложной. Стороны, участвующие в конфликте, должны избегать дальнейшей эскалации и создать необходимые условия для восстановления нормального транзита через пролив", - заявил представитель МИД Китая Гуо Цзякунь.

Сегодня, 20 апреля, Пекин также призвал стороны конфликта "продолжать поддерживать динамику перемирия и переговоров".

"Теперь, когда открылось окно для мира, следует создать благоприятные условия, чтобы как можно скорее положить конец войне", - подчеркнул Цзякунь.

The Washington Post пишет, что, согласно данным глобальной аналитической компании Kpler, судно TOUSKA, которое способно перевозить до 4 800 20-футовых контейнеров, возвращалось из китайского порта, где хранятся химические вещества, с полным грузом.

Порт Гаолань расположен в городе Чжухай на юго-восточном побережье Китая. Эксперты сообщили изданию, что это известный порт загрузки химикатов, в частности перхлората натрия - ключевого прекурсора твердого ракетного топлива, в котором Иран нуждается для своей ракетной программы.

В то же время пока точно неизвестно, какие именно материалы были на борту судна.

Что предшествовало

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска атаковали и захватили судно под флагом Ирана, когда оно попыталось "прорвать" блокаду США в Оманском заливе.

По его словам, американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance перехватил судно в Оманском заливе и дал иранскому экипажу предупреждение, чтобы тот остановился.

Однако это не дало результата, поэтому USS Spruance вывел из строя движущую систему TOUSKA, произведя несколько выстрелов из 5-дюймовой пушки MK 45 в машинное отделение судна.