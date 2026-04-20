В Китае сделали заявление после захвата войсками США иранского судна

Китай выразил обеспокоенность по поводу "принудительного задержания" США грузового судна под иранским флагом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The Washington Post.
"Ситуация в Ормузском проливе является деликатной и сложной. Стороны, участвующие в конфликте, должны избегать дальнейшей эскалации и создать необходимые условия для восстановления нормального транзита через пролив", - заявил представитель МИД Китая Гуо Цзякунь.
Сегодня, 20 апреля, Пекин также призвал стороны конфликта "продолжать поддерживать динамику перемирия и переговоров".
"Теперь, когда открылось окно для мира, следует создать благоприятные условия, чтобы как можно скорее положить конец войне", - подчеркнул Цзякунь.
The Washington Post пишет, что, согласно данным глобальной аналитической компании Kpler, судно TOUSKA, которое способно перевозить до 4 800 20-футовых контейнеров, возвращалось из китайского порта, где хранятся химические вещества, с полным грузом.
Порт Гаолань расположен в городе Чжухай на юго-восточном побережье Китая. Эксперты сообщили изданию, что это известный порт загрузки химикатов, в частности перхлората натрия - ключевого прекурсора твердого ракетного топлива, в котором Иран нуждается для своей ракетной программы.
В то же время пока точно неизвестно, какие именно материалы были на борту судна.
Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска атаковали и захватили судно под флагом Ирана, когда оно попыталось "прорвать" блокаду США в Оманском заливе.
По его словам, американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance перехватил судно в Оманском заливе и дал иранскому экипажу предупреждение, чтобы тот остановился.
Однако это не дало результата, поэтому USS Spruance вывел из строя движущую систему TOUSKA, произведя несколько выстрелов из 5-дюймовой пушки MK 45 в машинное отделение судна.
В пятницу, 17 апреля, Иран объявил о прекращении своей блокады Ормузского пролива, поскольку между Израилем и Ливаном тоже началось прекращение огня. Трамп приветствовал это решение, однако добавил, что Вашингтон продолжит морскую блокаду Ирана до тех пор, пока стороны окончательно не заключат соглашение.
На этом фоне начались новые проблемы с Ормузским проливом и уже на следующий день, 18 апреля, были заявления, что Иран снова его закрывает. Кроме того, страна атаковала несколько торговых судов, которые пытались пройти через стратегический маршрут.
Между тем The Wall Street Journal пишет, что США уже в ближайшие дни готовятся захватывать нефтяные танкеры и торговые суда, которые связаны с Ираном. Причем захват будет даже за пределами Ормузского пролива, чтобы надавить таким образом на Иран и принудить к сделке.