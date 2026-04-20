Трампу повідомили про ключову перешкоду мирних переговорів з Іраном

Морська блокада Сполучених Штатів у Ормузькій протоці наразі є ключовою перешкодою для мирних переговорів з Іраном.

Начальник армії Пакистану фельдмаршал Асім Мунір, який є ключовим посередником у мирних переговорах між США та Іраном, заявив президенту Дональду Трампу, що військово-морська блокада Штатів в Ормузькій протоці наразі є перешкодою для мирних переговорів.

Відомо, що Мунір поговорив з Трампом телефоном, і президент США сказав йому, що розгляне цю пораду.

Зазначається, що цей дзвінок відбувся після того, як Іран відхилив пропозицію США щодо нових мирних переговорів, і обидві сторони зіткнулися з взаємними блокадами в Ормузькій протоці.

Що передувало

Також як повідомляло РБК-Україна, напередодні Іран зірвав другий раунд переговорів зі США. Делегація Тегерана не з'явилася на зустріч у Пакистані, пославшись на надмірні вимоги Вашингтона та морську блокаду іранських портів.

За добу до цього президент США Дональд Трамп висунув Тегерану ультиматум із вимогою ухвалити нову угоду, пообіцявши знищити критичну інфраструктуру країни в разі відмови. Він уточнив, що дає Ірану час до завершення переговорів у Пакистані.