Зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна може зірватися через розбіжності за форматом, - WSJ

США та Китай розходяться у думках щодо формату тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера КНР Сі Цзіньпіна та диктатора РФ Володимира Путіна. Це загрожує зривом зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

У чому розбіжності та чим це загрожує

За словами джерел, Китай хоче, щоб будь-який саміт лідерів трьох країн був суворо регламентований, із зачитуванням заздалегідь підготовленої заяви та мінімальним простором для дискусій.

Тим часом адміністрація Трампа наполягає на більш вільному форматі, який дозволив би трьом лідерам активніше обмінюватися думками замість заздалегідь підготовлених монологів на полях саміту АТЕС, який відбудеться 18-19 листопада в китайському Шеньчжені.

Розбіжності між Пекіном і Вашингтоном щодо правил та порядку денного викликають сумніви в тому, чи відбудеться зустріч, незважаючи на те, що США, Китай та Росія спочатку висловили готовність розглянути цю ідею.

Один з каменів спотикання

Днями Трамп ясно дав зрозуміти, що хоче порушити питання про денуклеарізацію (контроль над ядерним озброєнням). Китай має набагато менший атомний потенціал, ніж США та Росія, хоч і швидко зростає, але при цьому Пекін довгий час неохоче вступав у будь-які переговори з цього питання.

Але як пише WSJ, для Китаю участь у тристоронніх переговорах щодо контролю над озброєннями може призвести до закріплення за Пекіном стану ядерної неповноцінності. Це у свою чергу неприйнятно для Сі Цзіньпіна, який керував найзначнішим розширенням ядерного арсеналу Китаю у його історії. Крім того, один із китайських чиновників сказав, що Пекін не погодиться на участь.

Чого хоча РФ та Пекін у рамках цієї зустрічі

Видання пише, що пропозиція Путіна про тристоронню зустріч, мабуть, була спрямована на те, щоб скористатися потеплінням відносин Трампа з Кремлем і, за допомогою Китаю, досягти прогресу в припиненні війни проти України на вигідних для Росії умовах і без участі українського лідера Володимира Зеленського.

Китайський чиновник розповів виданню, що Пекін готовий прийняти тристоронню зустріч, але лише за умови попередньої підготовки, яка забезпечить узгоджений порядок денний та заздалегідь визначений результат.

Джерело також додало, що Китай готовий обговорювати Україну та інші важливі питання у такому форматі. Однак без такої попередньої підготовки Пекін хотів би провести окремі двосторонні зустрічі.

Високопосадовець адміністрації заявив, що Сі Цзіньпін, мабуть, не бажає брати участь в неформальних обмінах думками зі своїми колегами, і що вимога певного формату викликає питання про готовність Пекіна до прямої взаємодії.

Також джерела, близькі до керівництва Пекіна, кажуть, що Сі Цзіньпін хоче створити видимість історичного тристороннього діалогу – з фотографіями, заявами та пропагандистською цінністю – без ризику непередбачуваних переговорів.