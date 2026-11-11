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Україну відсунуть на другий план? ЗМІ дізналися головну тему зустрічі США, Китаю та РФ

10:27 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Україну відсунуть на другий план? ЗМІ дізналися головну тему зустрічі США, Китаю та РФ Фото: голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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США, Китай і Росія готують порядок денний зустрічі лідерів на саміті АПЕК. Замість війни в Україні сторони можуть зосередитися на ризиках ШІ для ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

За інформацією джерел видання, протягом останніх кількох тижнів представники трьох держав ведуть інтенсивні переговори, щоб узгодити порядок денний і протокол майбутньої зустрічі.

Водночас війна в Україні та денуклеаризація Корейського півострова значною мірою відійшли на другий план.

Натомість сторони зосередилися на питаннях, щодо яких можуть знайти спільну позицію. Передусім ідеться про роль штучного інтелекту в системах ядерного командування та управління.

Робочі групи вже обговорювали застосування цієї технології у критично важливих системах озброєння, а також можливість ухвалення спільної заяви проти майбутньої ядерної війни.

США, зі свого боку, наполягають на посиленні контролю над ядерними озброєннями трьох держав. Однак Китай давно не підтримує ідею повноцінних переговорів із цього питання.

За словами одного зі співрозмовників видання, Пекін запропонував натомість обговорити ядерну прозорість. Такий підхід може стати менш масштабною альтернативою переговорам про стратегічну стабільність.

У Китаї, ймовірно, розглядають прогрес у ядерній сфері як спосіб стабілізувати відносини зі США загалом.

Водночас Пекін волів би, щоб питання війни в Україні Вашингтон обговорював безпосередньо з Москвою, а ситуацію на Корейському півострові - зі Північною Кореєю.

Тому контроль штучного інтелекту в системах ядерної зброї залишається одним із найбільш реалістичних напрямів для домовленостей.

За оцінкою джерела SCMP, це питання не потребує кардинальної зміни попередньої політики країн і може стати відносно простим кроком до тристоронньої співпраці.

Саміт США, Китаю та Росі в Шеньчжені

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше анонсував візит до Китаю наступного тижня та не виключив тристоронньої зустрічі з лідерами КНР і Росії. Він назвав майбутні переговори дуже цікавими.

У МЗС Китаю також підтвердили, що команди Пекіна та Вашингтона вже розпочали підготовку до зустрічі.


Саміт АТЕС, на полях якого можуть відбутися переговори, запланований на 18-19 листопада у китайському Шеньчжені.

Водночас, за даними The Wall Street Journal, між США та Китаєм виникли розбіжності щодо формату зустрічі: Пекін виступає за суворо регламентований саміт із заздалегідь підготовленими заявами, тоді як адміністрація Трампа хоче більш вільного спілкування лідерів. Це може поставити під загрозу проведення тристоронніх переговорів.

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