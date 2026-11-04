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"Немає аналогів": Сі Цзіньпін готується до історичної зустрічі з Трампом і Путіним

12:15 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
"Немає аналогів": Сі Цзіньпін готується до історичної зустрічі з Трампом і Путіним Фото: Сі Цзіньпін, Дональд Трамп і Володимир Путін (Getty Images)
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Очільник КНР Сі Цзіньпін і його команда розпочали процес підготовки до перемовин із президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зауважила спікерка, і американський лідер, і глава Кремля публічно висловили зацікавленість у зустрічі з Сі Цзіньпіном на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Як відомо, він відбудеться вже цього місяця в китайському Шеньчжені.

"Китай підтримує зв'язок з відповідними сторонами щодо можливої зустрічі лідерів Китаю, Росії та США", - наголосила Мао Нін.

Видання Bloomberg звертає увагу на те, що ця зустріч лише посприяє зусиллям Росії вийти з міжнародної ізоляції після вторгнення в Україну.

Окрім того, вона потенційно може перетворити главу КНР на посередника у зближенні Путіна та Трампа.

"Тристоронній саміт між Китаєм, Росією та США не має аналогів у сучасній історії. Його найближчим порівнянням може бути Ялтинська конференція 1945 року, коли радянський диктатор Йосип Сталін , президент США Франклін Д. Рузвельт та прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль зустрілися, щоб обговорити реорганізацію Європи, оскільки нацистська Німеччина наближалася до поразки у Другій світовій війні", - наголошує видання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сі Цзіньпін не планує обговорювати Україну з Трампом і Путіним.

Також ми писали, як український президент Зеленський оцінив ризик переговорів Трампа, Сі та Путіна за спиною Києва.

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