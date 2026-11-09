Трамп анонсував можливу зустріч із Путіним та Сі Цзіньпіном та тему переговорів
Президент США Дональд Трамп заявив, що вже наступного тижня вирушить до Китаю і може зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном. Вони збираються обговорити безліч тем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LiveNOW from FOX.
Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи буде у нього наступного тижня тристороння зустріч із Путіним та Сі Цзіньпіном. У відповідь він дав зрозуміти, що така зустріч може бути і сторони обговорюватимуть різні теми. Однією з них стане питання денуклеаризації.
"Я збираюся вирушити до Китаю... І одна із зустрічей, думаю, буде з президентом Путіним і президентом Сі. Це буде цікаво. Ми обговоримо безліч питань, у тому числі денуклеаризацію. Але говоритимемо про різні речі", - сказав Трамп.
Коли буде зустріч
Нагадаємо, що 18 та 19 листопада у китайському Шеньчжені відбудеться саміт АТЕС, на якому і може відбутися зустріч лідерів трьох країн.
Наприкінці жовтня помічник ПутінаЮрій Ушаков публічно підтвердив, що підготовка у тристоронній зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна вже розпочалася. Крім того, він повідомив, що диктатор РФ може прибути на саміт G20 у грудні, але це залежатиме від результатів саміту АТЕС.
Також держсекретар США Марко Рубіо теж нещодавно зізнався, що розмови про такий саміт ідуть. На запитання щодо потенційного обговорення припинення війни в Україні він сказав, що Трамп хотів би, щоб війна закінчилася.