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Трамп анонсував можливу зустріч із Путіним та Сі Цзіньпіном та тему переговорів

03:12 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Едуард Ткач
Трамп анонсував можливу зустріч із Путіним та Сі Цзіньпіном та тему переговорів Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявив, що вже наступного тижня вирушить до Китаю і може зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном. Вони збираються обговорити безліч тем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LiveNOW from FOX.

Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи буде у нього наступного тижня тристороння зустріч із Путіним та Сі Цзіньпіном. У відповідь він дав зрозуміти, що така зустріч може бути і сторони обговорюватимуть різні теми. Однією з них стане питання денуклеаризації.

"Я збираюся вирушити до Китаю... І одна із зустрічей, думаю, буде з президентом Путіним і президентом Сі. Це буде цікаво. Ми обговоримо безліч питань, у тому числі денуклеаризацію. Але говоритимемо про різні речі", - сказав Трамп.

Коли буде зустріч

Нагадаємо, що 18 та 19 листопада у китайському Шеньчжені відбудеться саміт АТЕС, на якому і може відбутися зустріч лідерів трьох країн.

Наприкінці жовтня помічник ПутінаЮрій Ушаков публічно підтвердив, що підготовка у тристоронній зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна вже розпочалася. Крім того, він повідомив, що диктатор РФ може прибути на саміт G20 у грудні, але це залежатиме від результатів саміту АТЕС.

Також держсекретар США Марко Рубіо теж нещодавно зізнався, що розмови про такий саміт ідуть. На запитання щодо потенційного обговорення припинення війни в Україні він сказав, що Трамп хотів би, щоб війна закінчилася.

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