Трамп анонсував можливу зустріч із Путіним та Сі Цзіньпіном та тему переговорів

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Президент США Дональд Трамп заявив, що вже наступного тижня вирушить до Китаю і може зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном. Вони збираються обговорити безліч тем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LiveNOW from FOX.

Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи буде у нього наступного тижня тристороння зустріч із Путіним та Сі Цзіньпіном. У відповідь він дав зрозуміти, що така зустріч може бути і сторони обговорюватимуть різні теми. Однією з них стане питання денуклеаризації. "Я збираюся вирушити до Китаю... І одна із зустрічей, думаю, буде з президентом Путіним і президентом Сі. Це буде цікаво. Ми обговоримо безліч питань, у тому числі денуклеаризацію. Але говоритимемо про різні речі", - сказав Трамп.