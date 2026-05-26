Китай сделал неожиданное заявление об угрозах россиян бить по Киеву

Пекин отреагировал на новые угрозы Москвы массированными ударами по Киеву традиционными абстрактными призывами.

Как сообщает РБК-Украина об этом рассказала пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин во время брифинга для СМИ.

Что сказал Пекин

"Позиция Китая в вопросе украинского кризиса является последовательной и четкой. Мы считаем только диалог и переговоры единственным жизнеспособным способом для урегулирования конфликта", - заявила Мао Нин.

Китай в очередной раз призвал "соответствующие стороны" совместно остановить эскалацию и вернуться за стол переговоров.

"Мы призываем соответствующие стороны совместно приложить усилия для скорейшего прекращения эскалации и создания условий для возобновления диалога и переговоров", - добавила пресс-секретарь.

На вопрос, эвакуирует ли Пекин из Киева своих дипломатов, пресс-секретарь так и не ответила.

Позиция Китая в этой войне

Пекин официально декларирует нейтралитет и избегает называть агрессора и жертву. КНР не участвует ни в каких международных инициативах, направленных на остановку боевых действий.

Китайские чиновники регулярно призывают к "деэскалации и диалогу". Несмотря на это, Россия - ближайший союзник Пекина - игнорирует такие призывы и продолжает наращивать агрессию. Китай делает вид, что не замечает этого игнорирования.