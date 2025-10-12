Китай заявив про готовність розвивати стратегічну співпрацю з КНДР, - Reuters

Пекін хоче розвивати свої відносини з Північною Кореєю для того, щоб зміцнити стратегічну співпрацю в міжнародних та регіональних справах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, Сі Цзіньпін надіслав відповідь північнокорейському диктатору Кім Чен Ину на лист з нагоди річниці заснування Комуністичної партії Китаю. У листі йдеться про те, що Пекін і Пхеньян - "добрі сусіди, добрі друзі", які поділяють долю та допомагають один одному, і чия дружба міцніє. Зокрема, лідери країн підготували "план" розвитку відносин на зустрічі під час візиту Кіма до Китаю у вересні, йдеться в листі. Окрім цього державне ЗМІ Північної Кореї повідомило, що КНР та КНДР підписали меморандум про взаєморозуміння з питань, що стосуються обох сторін.