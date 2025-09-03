На військовому параді в Пекіні показали новітню зброю: подробиці

На військовому параді в Пекіні армія КНР продемонструвала свою новітню зброю та техніку. Зокрема, були представлені ядерні ракети, винищувачі, дрони різних типів та багато іншого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Ядерні ракети

Першу ядерну ракету НВАК повітряного базування JL-1 було представлено на даху військової вантажівки. Ця модель значно менша за міжконтинентальну балістичну ракету підводного базування JL-3, яка теж була представлена ​​на виставці.

Ці дві ракети, разом із DF-61 та DF-31, входять до стратегічного ядерного озброєння Китаю.

Фото: міжконтинентальна ракета підводного базування JL-3 (Getty Images)

Якщо говорити про ракету DF-5C, вона може нести до 10 незалежно націлюваних боєголовок. Створена для ураження військових баз та критично важливих об'єктів противника, підземних об'єктів та ракетних шахт. Ця модель здатна охопити всю земну кулю.

Протикорабельні балістичні ракети

Серед багатьох варіантів балістичних ракет була представлена модель DF-26D - варіант ракети середньої дальності DF-26. Вона може нести як ядерні, так і звичайні боєголовки, дальність польоту до 5000 км.

Її називають "гуамською вбивцею", оскільки DF-26D можна використовувати для ураження американських військових баз на Гуамі, які можуть відіграти ключову роль у конфлікті в Тайванській протоці. DF-26D вважається протикорабельною балістичною ракетою, можливо, призначеною для ураження військово-морських об'єктів США в західній частині Тихого океану.

Фото: балістична ракета DF-61 (Getty Images)

Літаки

На демонстрації були представлені чотири типи палубних літаків, включаючи J-35 та J-15T.

Наприклад, J-35 - це новітній палубний "винищувач-невидимка", який є знаковим зразком техніки для дальньої та ближньої морської оборони.

Фото: літак J-35 (Getty Images)

Китайські стратегічні бомбардувальники тепер можуть завдавати більше ударів завдяки можливості дозаправки літаків YY-20 НВАК у повітрі.

Фото: бомбардувальник Y20 (Getty Images)

Також були представлені бомбардувальники, серед яких модель H-6J, призначена для заміни старішої моделі H-6G.

Зазначається, що H-6J має новий планер з модернізованими двигунами та авіонікою, а також озброєний надзвуковими протикорабельними крилатими ракетами YJ-12.

Безпілотні апарати

На параді КНР також представила безпілотні літаки повітряного бойового базування та безпілотні гелікоптери корабельного базування, оснащені штучним інтелектом. Також були представлені розвідувально-ударні інтегровані безпілотники і підводні апарати (XLUUV).

Ці системи можуть здійснювати приховані удари, охоплювати широку територію та формувати автономні рої.

Також на параді показали безпілотні надводні судна та безпілотні системи мінування.

Фото: безпілотний апарат HSU001 (Getty Images)

Системи ППО

Серед багатьох представлених систем протиповітряної оборони варто згадати про модель.HQ-22A. Це варіант системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності HQ-22. Вона має оперативну дальність до 170 км (105 миль) і може вражати різноманітні повітряні цілі, включаючи літаки, ракети та безпілотники. Імовірно ця система має покращені засоби електронної протидії та розширені можливості ураження цілей.

Фото: система ППО HQ22A (Getty Images)

Також на виставці представлена ​​HQ-19, варіант системи HQ-9, що є протибалістичною ракетою та протисупутниковою стратегією. У порівнянні з американською системою THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), HQ-19 призначена для перехоплення балістичних ракет середньої дальності на середній та кінцевій фазах польоту. Ракета використовує кінетичну головку для перехоплення з ціллю "ураження-знищення" на висоті польоту до 200 км, що робить її ключовою частиною стратегічної оборони Китаю.

Системи РСЗВ

Також була представлена реактивна система залпового вогню PHL-16, так звана китайська версія високомобільної артилерійсько-ракетної системи (Himars).

Вважається, що PHL-16 відіграє значну роль у потенційних непередбачених ситуаціях у Тайванській протоці завдяки своїм ударним здібностям на великій відстані.

Фото: HPL-16 (Getty Images)

Танки

Також на параді показали основний бойовий танк Тип 99B. Це найновіший варіант китайських танків третього покоління серії Тип 99. Він важить 55 тонн і використовує гармати калібру 125 мм. Танк має системи активного захисту, включаючи оборонний лазер для ураження як наземних транспортних засобів, так і гелікоптерів.