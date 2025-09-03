ua en ru
"Я спостерігав": Трамп відреагував на військовий парад у Китаї

США, Середа 03 вересня 2025 19:28
"Я спостерігав": Трамп відреагував на військовий парад у Китаї Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявив, що спостерігав за військовим парадом, який провели у Китаї. Він назвав його "вражаючим".

Як передає РБК-Україна, про це Трамп заявив на зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Трамп заявив, що розуміє, чому Китай влаштував цей парад. Він зізнався, що спостерігав за китайською виставою.

"Я думаю, що це було дуже і дуже вражаюче, але я розумів, чому вони це робили: вони сподівалися, що я за ними спостерігаю, і я за ними спостерігав", - сказав президент США.

Зазначимо, що на тлі проведення параду в Пекіні Трамп доручив підготовку Міноборони до стримування Росії та Китаю. Водночас Трамп сказав, що США не прагнуть конфлікту, але звинуватив Кремль та Пхеньян у бажанні "змовитися проти США".

Нагадаємо, 3 вересня в Пекіні провели військовий парад на честь 80-річчя перемоги Китаю у війні з Японією та у Другій світовій війні. На заході показали новітню техніку і зброю армії КНР.

Крім китайського лідера Сі Цзіньпіна на параді були присутні, серед інших, російський диктатор Володимир Путін і глава КНДР Кім Чен Ин. Три лідери розташувалися по сусідству під час урочистостей.

Сполучені Штати Америки Китай Дональд Трамп Пекин
