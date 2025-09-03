"Я спостерігав": Трамп відреагував на військовий парад у Китаї

Президент США Дональд Трамп заявив, що спостерігав за військовим парадом, який провели у Китаї. Він назвав його "вражаючим".

Як передає РБК-Україна, про це Трамп заявив на зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Трамп заявив, що розуміє, чому Китай влаштував цей парад. Він зізнався, що спостерігав за китайською виставою. "Я думаю, що це було дуже і дуже вражаюче, але я розумів, чому вони це робили: вони сподівалися, що я за ними спостерігаю, і я за ними спостерігав", - сказав президент США.