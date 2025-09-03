Трамп звинуватив РФ, Китай і Північну Корею у підготовці змови проти США

Президент Дональд Трамп звинуватив Росію, Китай і КНДР у плануванні змови проти Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережу Truth Social.

Глава держави прокоментував військовий парад, що відбувся в Пекіні 2 вересня.

В контексті цієї події, Трамп запитав, "чи згадає президент КНР у своїй промові допомогу Штатів у Другій світовій війні?".

І додав ще одне запитання: "Чи згадає президент Сі Цзіньпін про величезну допомогу та "кров", яку Сполучені Штати Америки віддали Китаю, щоб допомогти йому здобути СВОБОДУ від дуже недружнього іноземного загарбника?".

Президент висловив сподівання, що загиблих американців "по праву вшанують і згадають за їхню Мужність і Жертовність".

"Бажаю президенту Сі та чудовому народові Китаю великого й тривалого свята. Передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поли ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки", - підкреслив Трамп.