Трамп звинуватив РФ, Китай і Північну Корею у підготовці змови проти США

Середа 03 вересня 2025 08:00
UA EN RU
Трамп звинуватив РФ, Китай і Північну Корею у підготовці змови проти США Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент Дональд Трамп звинуватив Росію, Китай і КНДР у плануванні змови проти Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережу Truth Social.

Глава держави прокоментував військовий парад, що відбувся в Пекіні 2 вересня.

В контексті цієї події, Трамп запитав, "чи згадає президент КНР у своїй промові допомогу Штатів у Другій світовій війні?".

І додав ще одне запитання: "Чи згадає президент Сі Цзіньпін про величезну допомогу та "кров", яку Сполучені Штати Америки віддали Китаю, щоб допомогти йому здобути СВОБОДУ від дуже недружнього іноземного загарбника?".

Президент висловив сподівання, що загиблих американців "по праву вшанують і згадають за їхню Мужність і Жертовність".

"Бажаю президенту Сі та чудовому народові Китаю великого й тривалого свята. Передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поли ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки", - підкреслив Трамп.

Візит Путіна до Китаю

З 31 по 3 вересня російський диктатор Володимир Путін відвідав з офіційним візитом Китайську Народну Республіку.

Російський лідер взяв участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) а також відвідав парад із нагоди перемоги Китаю у Другій світовій війні.

2 вересня Путін та Сі Цзіньпін провели зустріч у Пекіні. За підсумками переговорів, лідери не робили жодних заяв щодо війни Україну.

