Трамп доручив Пентагону підготуватися до стримування РФ і Китаю

Середа 03 вересня 2025 16:49
Трамп доручив Пентагону підготуватися до стримування РФ і Китаю Фото: глава Пентагону Піт Хегсет (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Президент США Дональд Трамп доручив підготовку Міноборони до стримування Росії та Китаю. Водночас Вашингтон не прагне конфлікту з цими країнами.

Про це заявив очільник Пентагону Піт Хегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Хегсет заявив також, що військовий парад у Пекіні за участю лідерів Китаю, РФ і КНДР, на якому продемонстрували зброю нового покоління, став наслідком слабкості минулої адміністрації США.

"Саме тому президент Трамп доручив нам у Міністерстві оборони бути готовими, перебудовувати наші збройні сили в історичний спосіб, відновлювати "дух воїна" і повертати стримування, але не тому, що ми прагнемо конфлікту. Ми цього не робимо", - заявив глава Пентагону.

Він наголосив на тому, що політика США спрямована не на провокацію конфліктів, а навпаки, на їхнє стримування.

"Ми ясно дали це зрозуміти Китаю, Росії та іншим. Але тому, що, бувши готовими, ми запобігаємо конфлікту. Ми забезпечуємо безпеку американського народу на батьківщині.", - додав міністр.

Також чиновник підкреслив, що проводити паради "це нормально". При цьому він висловив сподівання на те, що вони не призведуть до реального військового конфлікту.

"У президента Трампа чудові стосунки з президентом Сі (лідером КНР Сі Цзіньпінем, - Ред.), і він буде використовувати це, сподіваючись знайти шляхи для співпраці. В іншому разі ми завжди будемо готові", - підсумував Хегсет.

Нагадаємо, 3 вересня в Пекіні провели військовий парад на честь 80-річчя перемоги Китаю у війні з Японією та у Другій світовій війні. На заході показали новітню техніку і зброю армії КНР.

Крім китайського лідера Сі Цзіньпіна на параді були присутні, серед інших, російський диктатор Володимир Путін і глава КНДР Кім Чен Ин. Три лідери розташувалися по сусідству під час урочистостей.

