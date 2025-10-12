Китай заявил о готовности развивать стратегическое сотрудничество с КНДР, - Reuters

Пекин хочет развивать свои отношения с Северной Кореей для того, чтобы укрепить стратегическое сотрудничество в международных и региональных делах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Кроме этого государственное СМИ Северной Кореи сообщило, что КНР и КНДР подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам, касающимся обеих сторон.

В письме говорится о том, что Пекин и Пхеньян - "добрые соседи, добрые друзья", которые разделяют судьбу и помогают друг другу, и чья дружба крепнет. В частности, лидеры стран подготовили "план" развития отношений на встрече во время визита Кима в Китай в сентябре, говорится в письме.

Как пишет издание, Си Цзиньпин направил ответ северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну на письмо по случаю годовщины основания Коммунистической партии Китая.

Отношения Китая и КНДР

Как известно, 3 сентября в Пекине состоялся военный парад в честь 80-летия победы КНР над японскими захватчиками и во Второй мировой войне. На нем продемонстрировали новейшее оружие и технику китайской армии.

На парад пригласили главу Кремля Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которые наблюдали за торжествами рядом с президентом КНР Си Цзиньпинем.

Трамп в свою очередь сообщил, что наблюдал онлайн за парадом в Пекине, на что, по его мнению, рассчитывали лидеры КНР и России.

Перед этим Дональд Трамп заявил о заговоре трех лидеров против США, а затем поручил Пентагону разработать стратегию по сдерживанию КНР и России