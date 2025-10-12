ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Китай заявил о готовности развивать стратегическое сотрудничество с КНДР, - Reuters

Воскресенье 12 октября 2025 13:28
UA EN RU
Китай заявил о готовности развивать стратегическое сотрудничество с КНДР, - Reuters Фото: китайский лидер Си Цзиньпин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Пекин хочет развивать свои отношения с Северной Кореей для того, чтобы укрепить стратегическое сотрудничество в международных и региональных делах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, Си Цзиньпин направил ответ северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну на письмо по случаю годовщины основания Коммунистической партии Китая.

В письме говорится о том, что Пекин и Пхеньян - "добрые соседи, добрые друзья", которые разделяют судьбу и помогают друг другу, и чья дружба крепнет. В частности, лидеры стран подготовили "план" развития отношений на встрече во время визита Кима в Китай в сентябре, говорится в письме.

Кроме этого государственное СМИ Северной Кореи сообщило, что КНР и КНДР подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам, касающимся обеих сторон.

Отношения Китая и КНДР

Как известно, 3 сентября в Пекине состоялся военный парад в честь 80-летия победы КНР над японскими захватчиками и во Второй мировой войне. На нем продемонстрировали новейшее оружие и технику китайской армии.

На парад пригласили главу Кремля Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которые наблюдали за торжествами рядом с президентом КНР Си Цзиньпинем.

Трамп в свою очередь сообщил, что наблюдал онлайн за парадом в Пекине, на что, по его мнению, рассчитывали лидеры КНР и России.

Перед этим Дональд Трамп заявил о заговоре трех лидеров против США, а затем поручил Пентагону разработать стратегию по сдерживанию КНР и России

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай КНДР
Новости
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит