Китай вывел на орбиту группу спутников зондирования Земли

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Синьхуа ".

Запуск стал 433-й миссией для ракеты-носителя серии "Чанчжэн".

Отмечается, что спутники зондирования Земля применяются для:

Запуск состоялся с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что аэрокосмическая компания Maxar Technologies планирует разработать уникальную систему предупреждения о ракетных нападениях. Спутники будут способны отслеживать гиперзвуковые ракеты.

Также SpaceX недавно вывела на орбиту еще 52 спутника.

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