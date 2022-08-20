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Китай вывел на орбиту группу спутников зондирования Земли

Новина українською →
Суббота 20 августа 2022 14:54
Китай вывел на орбиту группу спутников зондирования Земли Фото: Китай вывел на орбиту группу спутников зондирования Земли (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай запустил в космос новую группу спутников дистанционного зондирования Земли семейства "Яогань-35".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Спутники были запущены благодаря ракете-носителю "Чанчжэн-2D".

Запуск состоялся с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Отмечается, что спутники зондирования Земля применяются для:

  • проведения научных экспериментов;
  • обследования земельных ресурсов;
  • оценки урожайности сельскохозяйственных культур.
  • предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.

Запуск стал 433-й миссией для ракеты-носителя серии "Чанчжэн".

Фото: Китай вывел на орбиту группу спутников зондирования Земли (english.news.cn)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что аэрокосмическая компания Maxar Technologies планирует разработать уникальную систему предупреждения о ракетных нападениях. Спутники будут способны отслеживать гиперзвуковые ракеты.

Также SpaceX недавно вывела на орбиту еще 52 спутника.

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