Китай вивів на орбіту групу супутників зондування Землі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Сіньхуа ".

Запуск став 433-ою місією для ракети-носія серії "Чанчжен".

Зазначається, що супутники зондування Земля застосовуються для:

Запуск відбувся з космодрому Січан у провінції Сичуань на південному заході Китаю.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що аерокосмічна компанія Maxar Technologies планує розробити унікальну систему попередження про ракетні напади. Супутники будуть здатні відстежувати гіперзвукові ракети.

Також SpaceX нещодавно вивела на орбіту ще 52 супутники.

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