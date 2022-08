SpaceX вывела на орбиту более полусотни спутников: видео запуска ракеты

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 05:14 по киевскому времени с космодрома во Флориде

Уже через 15 минут с момента запуска спутники вышли на орбиту.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/dh2gpVSu49