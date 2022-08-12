Американская компания построит спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет: что известно
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies планирует разработать уникальную систему предупреждения о ракетных нападениях. Построит для этого 14 спутников, которые способны отслеживать гиперзвуковые ракеты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.
Ожидается, что спутники будут готовы уже в 2024 году. На орбиту их выведут в 2025 году.
Спутники будут способны отслеживать гиперзвуковые ракеты, которые движутся со скоростью более 6,1 тысячи км/час.
Разработка Maxar Technologies станет частью программы гиперзвуковой противоракетной обороны США, к которой привлечены:
- SpaceX Илона Маска;
- военно-промышленные компании Northrop Grumman и Raytheon Missiles & Defense;
- поставщик информационных технологий L3Harris Technologies.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX недавно вывела на орбиту еще почти пол сотни спутников. Компания Илона Маска продемонстрировала процесс запуска ракеты.
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