Китай визначився? Чи відвернеться Сі Цзіньпін від Росії після візиту Макрона

Відмовити від зближення з Путіним

Очевидно, що цей візит став відповіддю на березневу поїздку Сі Цзіньпіна до Кремля. За її підсумками Москва та Пекін підтвердили курс на зближення, але також стало зрозуміло, що принаймні зараз Китай не готовий підтримати російського президента Володимира Путіна у війні проти України.

Як писало Politico, Макрон сподівається, що Пекін може зіграти посередницьку роль, але невідомо, якими саме важелями скористається французький президент. Особливо на тлі того, що раніше це не вдалося зробити ані канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, ані іспанському прем'єру Педро Санчесу.

Перед самою поїздкою в Єлисейському палаці розповіли про дзвінок президенту США Джо Байдену. Під час якого вони домовилися залучити Китай "до прискорення завершення війни в Україні". Після прильоту до китайської столиці Макрон застеріг треті країни від військової підтримки РФ.

"Будь-хто, хто допоможе російському агресору в конфлікті, стане співучасником. З самого початку (війни, - ред.) ми вирішили допомогти стороні, яка піддалася нападу, і ми також чітко дали зрозуміти, що кожен, хто допомагає агресору, буде співучасником, порушивши міжнародне право", - заявив він журналістам.

Крім того, ще до зустрічі із Сі Цзіньпінем він пояснив, що Захід має зберегти діалог із Китаєм і не дозволити Москві вести ексклюзивні переговори.

Фото: Макрон вважає, що Захід не повинен залишати Сі наодинці з Путіним (GettyImages)

Зазначимо, президент Франції запросив Урсулу фон дер Ляєн із собою для демонстрації європейської єдності. Але вона не братиме участі у низці заходів між Макроном та Сі.

Фокус на Україні

Зустріч лідерів Китаю та Франції тривала протягом півтори години. Після неї було підписано кілька угод, включаючи продаж літаків Airbus, та договорів про культурне співробітництво.

На прес-конференції Сі Цзіньпін зазначив, що готовий разом із Францією закликати до "раціональності в українському питанні" та недопущення ескалації. А потім виступив за якнайшвидші мирні переговори.

Промова Макрона тривала вдвічі довше. Як пише Politico, схоже, китайський лідер почував себе вкрай незручно, коли колега з Франції звернувся до нього, закликавши відкрито засудити російську агресію проти України.

"Говорити про мир і стабільність - означає говорити про війну, яку Росія веде проти України. Ви зробили кілька важливих зауважень. Це війна, до якої залучені всі ми, бо член Ради безпеки вирішив порушити статут ООН. Ми не можемо цього прийняти... Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви приведете Росію до тями і повернете всіх за стіл переговорів", - зазначив він.

Окремо лідери зупинилися на російських планах розмістити ядерну зброю у Білорусі. Макрон розкритикував їх, вимагав виключити можливість застосування такої зброї проти України і закликав Китай нагадати РФ про її зобов'язання. Сі також погодився з тим, що Україна не має стати жертвою ядерної атаки.

"Ми повинні уникати конфронтації, захищати мирних жителів та дітей. Ми проти ядерної, біологічної чи хімічної зброї, атак на електростанції", - додав китайський лідер.

Політолог Володимир Фесенко нагадує, що Макрон давно виступає за мирні переговори. Але оскільки за визначенням вони не можуть вестись без України, той умовляв Сі Цзіньпіна зателефонувати до Володимира Зеленського. Можливо, домовитися вдалося. За словами одного з французьких дипломатів, китайський лідер готовий зателефонувати, коли настане слушний момент.

Щодо візиту, то чекати конкретних результатів для України не варто.

"Звичайно, амбіції підключити Китай до мирного процесу є. Але треба розуміти, що у Китая стратегічне протистояння зі США, яке, можливо, ще посилиться. І зараз він навряд чи допомагатиме Росії безпосередньо, але використовуватиме її у своїх інтересах, - це так. І тим більше Китай не буде у своїх зусиллях виступати на боці України, оскільки бачить у ній союзника США. Але це не означає, що він взагалі не братиме участі в переговорах. Це можливо, але пізніше, коли Китай відчує, що зараз це доцільно і потрібно", - зазначив Фесенко у коментарі РБК-Україна.

Фото: Макрон і Сі сьогодні зробили низку заяв про Україну (GettyImages)

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко впевнений, що Китай зайняв вичікувальну позицію до того, як закінчиться український контрнаступ. Якщо він буде вдалим, то Пекін активніше схилятиме Москву піти на поступки. Але якщо Росія зможе утримати окуповані території, тоді Китай діятиме в руслі проросійської політики.

"Зараз вони спостерігають за всією ситуацією, екстраполюють на відносини з Тайванем, стежать за реакцією Заходу і тим, наскільки той далеко готовий зайти у підтримці України. Але до моменту завершення українського наступу якихось кардинальних дій, я гадаю, не буде", - додав він у розмові із виданням.

Він також звернув увагу на те, що Сі сьогодні робив суперечливі заяви. Бо його слова про деескалацію можна тлумачити і як протест проти того, щоб Україна отримувала західні озброєння.

"З іншого боку він все ж таки проти ядерної зброї. Добре, що хоча б так", - підкреслив експерт.

Кінець "безмежній дружбі"?

Березневий візит Сі Цзіньпіна до Москви російська сторона подала як доказ "безмежної дружби". У той же час, китайський посол при ЄС Фу Конг каже, що на Заході неправильно тлумачать відносини Москви і Пекіна, і насправді зв'язки можуть бути далеко не безмежними. Примітно, що його інтерв'ю для NYT з'явилося за кілька годин до приїзду Макрона.

"Без обмежень - це не що інше, як риторика", - сказав він.

Дипломат наголосив, що Китай не підтримав Росію у війні проти України і не визнав окупації чотирьох регіонів. А Сі Цзіньпін досі особисто не спілкувався із Зеленським, оскільки "дуже зайнятий", але контакти продовжуються на нижчих рівнях.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що цим Китай відхрестився від "безмежної дружби" з Росією, яку активно просували у першій половині 2022 року. І слова китайського посла лише підтвердили, що Володимир Путін так і не зміг отримати користь від зустрічі з Сі.

Чи означає це, що Китай "перевзувся" і готовий відвернутися від Росії? Аж ніяк. Експерт Олександр Мусієнко стверджує, що позиція Пекіна не трансформувалася.

"Я не знаю, що малося на увазі під риторичними прийомами. Позиція Китаю така, яка вона є. Така, що Сі заявив про бажання бути на правильній стороні історії саме під час візиту до Москви. Це риторичний прийом чи ні? Де ж правильна сторона історії, коли така заява робиться в Москві? Тепер же вони, балансуючи, намагаються дещо приспати нашу пильність. Щоб у разі чого заявити, що нібито завжди виступали за поступки від Росії", - зазначив він.

Політолог Володимир Фесенко також вважає, що після слів китайського посла не слід робити великих висновків. Хоча б тому, що це сказав не сам Сі Цзіньпін, куратор зовнішньої політики Ван І чи хоча б міністр закордонних справ Цінь Ган. Слова про риторику щодо "безмежної дружби" з Росією призначалися для європейських лідерів.

"Сенс цієї фрази дуже простий - Китай відкритий до діалогу з ЄС. Китай має протистояння зі США, але він не проти Заходу як такого. Та й щодо Росії не потрібно перебільшувати значення цієї фрази. Дружба не означає, що між Китаєм і Росією є військовий союз... Зараз Макрон і фон дер Ляйєн кажуть Пекіну, що краще підтримувати нормальні відносини з ними, ніж допомагати Москві. І Сі Цзіньпін не те, щоб прислухається, але точно візьме до уваги це", - додав він у коментарі виданню.

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Про те, щоб судити про позицію Китаю в тому числі щодо України, слід пам'ятати, що його політика ґрунтується на балансуванні у своїх інтересах. Опитані РБК-Україна експерти погоджуються, що цей візит західних лідерів навряд чи призведе до якогось прориву. Хоча навіть збереження статусу-кво з китайським нейтралітетом можна буде занести у відносний успіх.