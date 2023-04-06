Жодна країна не повинна розміщувати ядерну зброю за межами своєї території, - Макрон

Жодна з країн не повинна розміщувати свою ядерну зброю за межами своєї території. Росія повинна дотримуватися міжнародних обов'язків.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Китаю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1.

Відповідну заяву Макрон зробив на прес-конференції за підсумками зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Він зазначив, що Росія повинна виключити можливість використання ядерної зброї проти України. Крім того, Макрон розкритикував наміри РФ розмістити у Білорусі свою ядерну зброю.

"За жодних обставин не може бути розміщення ядерної зброї за межами території держав, що володіють ядерною зброєю", - сказав президент.

Французький лідер додав, що країни, зокрема і Китай, повинні нагадати Росії про міжнародні зобов'язання.

Своєю чергою Сі Цзіньпін також наголосив, що ядерна зброя не може бути використана проти України.

"Ми повинні уникати конфронтації, захищати мирних жителів і дітей. Ми проти ядерної, біологічної чи хімічної зброї, атак на електростанції", - заявив він.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито на прохання Лукашенка хоче розмістити у Білорусі ядерну зброю.

Пізніше глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що нібито Росія передала Білорусі комплекс "Іскандер-М", який може нести ядерні ракети.

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