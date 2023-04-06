Китай відхрестився від "безмежної дружби" з Росією, - ISW
Кремлівський диктатор Володимир Путін намагався зобразити РФ як шановану світову державу на тлі заяв Китаю, що відхрестився від "безмежної дружби" Москви та Пекіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що 5 квітня Путін провів онлайн-зустріч з врученням вірчих грамот главам 17 дипломатичних місій, під час якої наголосив на тісних відносинах Росії з Сирією та співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії.
Тоді ж диктатор вказав, що Сирія є надійним партнером та вкотре намагався звинуватити Захід у війні РФ проти України та геополітичному протистоянні з Москвою.
Як пояснюють у звіті, таким чином Путін намагався зобразити Росію як шановану світову державу на тлі виступу посла Китаю в ЄС Фу Цуна, який назвав "риторичним прийомом" спільну заяву Москви та Пекіна про "безмежну дружбу".
Окрім цього, дипломат додав, що Китай не підтримує війну РФ проти Україні та не надає Кремлю зброї, підкреслюють в ISW.
"Слова Фу узгоджуються з оцінкою від 21 березня про те, що Путін не зміг отримати вигоди від безмежного двостороннього партнерства, на яке сподівався під час зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном 20-22 березня", - підсумували фахівці.
Ключові висновки Інституту вивчення війни:
- Президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили відійдуть від Бахмута, щоб уникнути оточення, якщо це буде потрібно, але наразі такої необхідності немає.
- Путін під час засідання Радбезу РФ назвав зусилля Росії щодо консолідації контролю над окупованими територіями України питанням внутрішньої безпеки та верховенства права.
- Путін звільнив генерал-полковника Миколу Гречушкіна з посади заступника голови МНС.
- Російські та українські війська продовжували вести позиційні бої на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
- Російські війська продовжили наступальні дії вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
- Російські бізнесмени можуть взяти на себе більшу роль у підтримці зусиль Міноборони РФ щодо формування нерегулярних добровольчих формувань.
- Російський уповноважений з прав дитини Марія Львова-Бєлова продовжує заперечувати міжнародні звинувачення про те, що Росія примусово вивозить українських дітей до РФ.
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