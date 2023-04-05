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Китай може відіграти важливу роль у війні в Україні через тісні зв'язки з Росією, - Макрон

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Середа 05 квітня 2023 14:18
Китай може відіграти важливу роль у війні в Україні через тісні зв'язки з Росією, - Макрон Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Китай може відіграти важливу роль у завершенні війни на території України через свої тісні відносини з Росією.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час розмови з журналістами у французькому посольстві в Пекіні Макрон заявив про важливість підтримки діалогу з Китаєм, оскільки не можна дозволити Росії вести ексклюзивні переговори з Пекіном.

"Ми чуємо все більш гучні голоси, які висловлюють сильне занепокоєння щодо майбутнього відносин між Заходом і Китаєм, що в тій чи іншій формі призводить до висновку про неминучу спіраль зростання напруженості", - заявив президент.

Зазначається, що під час свого візиту до Китаю, Макрон та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн хочуть переконати Пекін використати свій вплив на Москву для встановлення миру в Україні або ж принаймні утримати його від прямої підтримки Росії.

Також Макрон заявив про важливість продовження торгівлі між Європою та Китаєм. За його словами відокремлення було б "фатальною помилкою".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що напередодні візиту до Китаю Макрон провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом. Сторони обговорили важливість залучення Китаю для прискорення завершення війни в Україні.

Варто додати, що президент Франції сьогодні перебуватиме у Китаї із візитом під час якого планує провести переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

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