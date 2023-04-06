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Сі Цзіньпін готовий зателефонувати Зеленському, - французький дипломат

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Пекін, Четвер 06 квітня 2023 15:51
Сі Цзіньпін готовий зателефонувати Зеленському, - французький дипломат Фото: президент України Володимир Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Китайський лідер Сі Цзіньпінь заявив про готовність зателефонувати президенту Володимиру Зеленському. Але він це зробить у "відповідний момент".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Le Parisien і 20minutes.fr.

"Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив під час переговорів зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, що він готовий зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському коли прийде час", - повідомив ЗМІ французький дипломат, який був присутній на зустрічі.

Передісторія

Нагадаємо, після того, як лідер Китаю Сі Цзіньпінь відвідав Москву наприкінці березня повідомлялося, що він може поговорити з Володимиром Зеленським. Але цього дзвінка так і не відбулося.

Натомість сам президент Володимир Зеленський зазначає, що готовий особисто поговорити з лідером Китаю. В ОП заявляли, що з Пекіном йдуть дискусії щодо можливих переговорів Зеленського і СІ.

Натомість нещодавно в Китаї сказали, що можливість такої телефонної розмови, або зустрічі не виключена.

Варто додати, в Пекіні пояснювали, що відсутність контактів між Сі Цзіньпіном і Зеленським не означає, що Китай підтримує РФ у війні.

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