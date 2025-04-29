Китай виступає за мир: Пекін закликав Україну та Росію з’ясувати коріння "конфлікту"

Пекін підтримує зусилля, спрямовані на мирне врегулювання війни в Україні, та закликає сторони зосередитися на пошуку причин конфлікту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Китаю Ван Ї під час зустрічі міністрів закордонних справ країн БРІКС у Ріо-де-Жанейро.

"Китай підтримує всі кроки, що ведуть до мирного вирішення українського конфлікту, і сподівається, що сторони зможуть з'ясувати його першопричини та досягти збалансованої, довготривалої й обов'язкової мирної угоди", - наголосив глава МЗС Китаю.

Ван Ї закликав партнерів дотримуватись неупередженої позиції, посилювати співпрацю з ООН і сприяти політичному врегулюванню конфліктів - зокрема в Україні та на Близькому Сході.

Він заявив, що у нинішніх умовах глобальної нестабільності країни БРІКС мають відігравати активну роль у підтримці миру, розвитку та справедливості у світі.

Китайська допомога РФ у війні з Україною

Нагадаємо, що, незважаючи на міцні торговельні зв'язки між Росією та Китаєм, офіційний Пекін неодноразово заперечував постачання зброї жодній зі сторін конфлікту. Китайські представники також стверджували, що не мають відношення до війни РФ проти України.

Проте існує чимало доказів, що свідчать про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції, що, зокрема, підтримує військові зусилля Кремля.

У вересні 2024 року стало відомо про наявність доказів того, що китайські компанії таємно постачають зброю до Росії, що може свідчити про суттєву ескалацію участі Пекіна у війні в Україні.

8 квітня цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні Сили України захопили двох китайських громадян, які воювали на боці Росії. Міністерство закордонних справ Китаю в цій ситуації заявило, що "з'ясовує ситуацію" в Україні.

Згодом Зеленський також розповів, що Україні відомо про понад 150 китайців, які беруть участь у війні на стороні РФ. Водночас РБК-Україна опублікувало документи, які свідчать про те, що китайські військові активно воюють проти України у складі російської армії.

Спікер МЗС КНР Лінь Цзянь, реагуючи на ці заяви, запевнив, що ця інформація є неправдивою.

22 квітня на прес-конференції Зеленський також повідомив, що Росія могла викрасти китайські технології для дронів, додавши, що СБУ надасть Китаю відповідні дані

Також днями посол Китаю в Україні Ма Шенкунь відвідав МЗС України справ через нещодавно виявлені факти участі громадян КНР у війні на боці РФ, та залучення китайських компаній до виробництва озброєння на території країни-агресора.

23 квітня у Пекіні відреагували на виклик посла Китаю в Україні "на килим" до МЗС за допомогу Росії у війні. Китай назвав такі звинувачення "безпідставними"

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