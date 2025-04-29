Китай выступает за мир: Пекин призвал Украину и Россию выяснить корни "конфликта"

Пекин поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование войны в Украине, и призывает стороны сосредоточиться на поиске причин конфликта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Китая Ван И во время встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.

"Китай поддерживает все шаги, ведущие к мирному решению украинского конфликта, и надеется, что стороны смогут выяснить его первопричины и достичь сбалансированного, долговременного и обязательного мирного соглашения", - подчеркнул глава МИД Китая.

Ван И призвал партнеров придерживаться беспристрастной позиции, усиливать сотрудничество с ООН и способствовать политическому урегулированию конфликтов - в частности в Украине и на Ближнем Востоке.

Он заявил, что в нынешних условиях глобальной нестабильности страны БРИКС должны играть активную роль в поддержании мира, развития и справедливости в мире.

Китайская помощь РФ в войне с Украиной

Напомним, что, несмотря на прочные торговые связи между Россией и Китаем, официальный Пекин неоднократно отрицал поставки оружия ни одной из сторон конфликта. Китайские представители также утверждали, что не имеют отношения к войне РФ против Украины.

Однако существует немало доказательств, свидетельствующих о том, что Китай помогает России обходить западные санкции, что, в частности, поддерживает военные усилия Кремля.

В сентябре 2024 года стало известно о наличии доказательств того, что китайские компании тайно поставляют оружие в Россию, что может свидетельствовать о существенной эскалации участия Пекина в войне в Украине.

8 апреля этого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные Силы Украины захватили двух китайских граждан, которые воевали на стороне России. Министерство иностранных дел Китая в этой ситуации заявило, что "выясняет ситуацию" в Украине.

Впоследствии Зеленский также рассказал, что Украине известно о более 150 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ. В то же время РБК-Украина опубликовало документы, свидетельствующие о том, что китайские военные активно воюют против Украины в составе российской армии.

Спикер МИД КНР Линь Цзянь, реагируя на эти заявления, заверил, что эта информация является неправдивой.

22 апреля на пресс-конференции Зеленский также сообщил, что Россия могла похитить китайские технологии для дронов, добавив, что СБУ предоставит Китаю соответствующие данные

Также на днях посол Китая в Украине Ма Шенкунь посетил МИД Украины дел из-за недавно выявленных фактов участия граждан КНР в войне на стороне РФ, и привлечения китайских компаний к производству вооружения на территории страны-агрессора.

23 апреля в Пекине отреагировали на вызов посла Китая в Украине "на ковер" в МИД за помощь России в войне. Китай назвал такие обвинения "безосновательными"

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